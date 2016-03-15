（更正）亚洲股市在日美央行会议结果揭晓前下滑 油价下跌

（更正：因译文有误，内文第11段改为“6月前升息一次的机率50%，12月前升息一次机率为百分之百”，非“6月升息机率为50%，12月升息机率为百分之百。”）

路透香港3月15日 - 亚洲股市周二下滑，美元则走强，投资者本周迎来各主要央行的政策决定。注意力都集中在日本央行今日稍晚公布的政策决定，该行1月份出乎意料地推出了负利率政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%，自周一触及的两个半月高点回落。

资源类股占很大比重的澳洲股市下挫1.2%，香港股市.HSI下跌0.7%，对MSCI明晟亚太地区(除日本)指数造成拖累。

“日本央行1月采取意外行动后，市场预计其不会这么快就出台另一轮刺激措施，整体市场人气已经变得更加谨慎，”法国兴业银行驻香港的利率策略师Frances Cheung表示。

鉴于全球经济放缓以及许多国家面临通缩压力，投资者的注意力牢牢放在全球主要央行的政策决议上。

日本央行料在周二0230-0430 GMT宣布政策决定，之后美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布决定，英国央行和瑞士央行的决议将在周四出炉。

市场广泛预期，继1月意外推出负利率政策，引发对银行业者盈利性的担忧之后，日本央行本次会将政策维持不变。

花旗银行FX G10外汇策略全球主管Steven Englander认为，相对日本央行的决定，投资者更为关注美联储周三的声明，以判断对于美国政策制定者而言，全球市场动荡与国内经济活动走强之间天平的倾斜度。

美联储本周料不会升息，但可能会清楚表明只要美国通胀和就业持续走强，未来升息就仍在其日程之内。

市场普遍预期，美联储会后的声明将暗示今年可能会有两到三次升息，不再是去年12月预期的2016年升息四次或以上。

金融市场的看法则谨慎得多，美国联邦基金利率期货走势显示6月前升息一次的机率50%，12月前升息一次机率为百分之百。

债信市场的人气也明显更加谨慎，投资者乐于继续留在美国公债与德国公债等优质公债市场，而非进入高收益企业债市场冒险。

10年期美债收益率持于1.969%，脱离周五所及六周高点1.986%。

债信市场亦然，近期涨势似乎消退。高收益债券指数在上月上升9%后回跌。

油价涨势正在失去动能，因担心持续六周的反弹可能超过基本面。美国原油库存持续上升，且伊朗几未显示参加冻产的意向。过去一个月油价反弹，触发了全球风险资产的上涨。

美国原油期货最新报每桶37.05美元，较周一略微上升。

周一美国原油跌3.4%至每桶37.18美元，布兰特原油收低2%至39.53美元。

汇市方面，欧元进一步脱离三周高位。之前欧洲央行总裁德拉吉表示不计划进一步降息，推动欧元创下三周高点。

欧元兑美元报1.1111，脱离上周四所及高位1.1218。日圆兑美元持平报113.64，英镑兑美元报1.4276，亦远离周五所及三周高位1.4437。(完)