亚股和美元基本持稳以待美联储会议结果 油价反弹

路透悉尼3月16日 - 亚洲股市周三有涨有跌，美元表现迟滞，市场焦急等待美国联邦储备委员会(美联储/FED)就今年加息前景给出指引。

虽然市场预计美联储本次会议可能不会有新动作，但美联储将给出有关经济的最新预期，而美联储主席叶伦也将举行新闻发布会，这些以往都曾导致市场大幅波动。

“无庸置疑的是，美国联邦公开市场委员会(FOMC)料将提供全球市场需要的备受期待的明确讯息，才能坚定向前，”瑞士信贷日本股票销售主管Stefan Worrall表示。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS几近持平；韩股则小升0.2%。

日股日经指数.N225因日圆上涨而受挫，下跌0.4%，同时上海股市沪综指.SSEC涨0.2%。

油价反弹，此前美国石油协会(API)公布，美国原油库存增加的幅度不及分析师预期的不半。

美国原油期货CLc1上涨0.59美元，报每桶36.93美元；布兰特原油LCOc1上涨0.47美元，报每桶39.21美元。

美国股市变动不大，道琼工业指数.DJI收涨0.13%，标普500指数.SPX跌0.18%，Nasdaq指数.IXIC跌0.45%。

美国零售销售下修，使得今年迄今的消费者支出看起来疲软许多，打击了市场人气。一个结果就是亚特兰大联储的“GDPNow”第一季经济增长指标由2.2%降至1.9%。

令人失望的数据提升了美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议的重要性。

分析师普遍认为，美联储对升息的预测(普遍称为“点阵图”)将暗示，今年可能只有三次升息，而不是四次。而市场预期2016年仅有一次25个基点的升息。

“这或许看起来有点偏温和，但点阵图必须降低更多，尤其是2016年的点阵图，才能被视为真正乐观的看法，”德意志银行的全球外汇研究负责人Alan Ruskin说。

“市场对2018年底前政策收紧幅度的预期，要低于FOMC去年12月对今年的预期。”

这导致股市和债市很容易受到美联储任何强硬暗示的影响，例如若叶伦明确表示，仍可能在4月和6月会议上升息。

相比之下，美元可能从美国潜在的升息中获益。

美元指数.DXY周三报96.741，欧元兑美元EUR=报1.1103美元。

美元和欧元兑日圆均下跌。在避险情绪升温时日圆往往会上涨。美元兑日圆JPY=报113.37日圆，欧元兑日圆EURJPY=R报125.81日圆，周二曾下跌0.5%。(完)