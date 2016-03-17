亚股跳涨因美联储谨慎做派刺激风险偏好 美元处于守势

路透东京3月17日 - 亚洲股市周四全线上涨，美元遭遇大跌后处于守势；此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)调降了今年加息的预计次数，推动风险偏好回升。

可能会有更多资金流入大宗商品和股票市场，而不会被美国较高的利率吸走，这提振了原油价格以及新兴市场股票。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS升至两个月高位，最新上涨2.1%。

日股日经指数.N225无视日圆升值而走扬1.4%。澳股涨0.8%；韩股.KS11升1.2%，上海股市.SSEC涨0.6%。

亚洲股市从美股中获得引导。标准普尔500指数.SPX收于年内最高水准，此前美联储发出了偏谨慎的信号。

美联储周三如预期维持利率不变，但暗示由于美国仍面对来自全球经济不确定的风险，未来几个月将减少升息次数。

“近期的利率风险消除，足以促使资金流回风险资产，但金价上涨和美元贬值意味着对风险程度的衡量仍然非常不同，”Tyton Capital Advisors联席常务董事Martin King称。

全球增长担忧，尤其是对中国的担忧，导致市场在年内迄今的大部分时间都走势震荡，这似乎影响了美联储的立场。

“在我们看来，美联储已经变得越来越顺应金融状况的变化。我们认为这种敏感性是个问题，因为我们觉得正是联储的预期政策行动，导致了让其最终不作为的这种金融环境，”巴克莱策略师称。

美元指数.DXY徘徊在隔夜触及的一个月低点95.539附近。美联储将2016年升息次数预期从四次下调至两次后，美元指数创下一个月低位。

欧元兑美元EUR=接近3月15日以来高位1.1244。美元兑日圆JPY=报112.735，之前跌至一周低位112.335.

美联储公布决定后，油、铁矿石等商品价格劲扬，商品相关货币亦强劲上涨。

澳元AUD=D4在隔夜跳涨1.2%后，今日在受澳洲乐观就业数据激励下更上一层楼，兑美元升至八个月高位0.7620.

加元兑美元CAD=D4涨至1.3100加元，隔夜涨近2%至四个月高点1.3094加元。

马币和印尼卢比等新兴市场货币亦升高。韩元兑美元KRW=KFTC创12月末以来高点。

油价亦上扬，因主要产油国进一步敲定卡塔尔会议计划，将讨论冻产。美国原油期货CLc1升至三个月高点每桶39.38美元，先前在海外市场大涨近6%。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3上扬1.5%，至每吨5,000美元。

现货金XAU=周三大涨2.5%后，动能减弱，下跌0.2%，至每盎司1,259.61美元。

现货铁矿石.IO62-CNI=SI周三晚间上涨1.5%，至每吨52.50美元，扳回过去一周的部分跌幅。(完)