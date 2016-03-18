亚股小涨且油价上扬 美元因美联储偏鸽派立场而走软

路透东京3月18日 - 亚洲股市周五小幅走高，油价触及年内最高，而美元则走软。在美国联邦储备委员会(美联储/FED)对未来升息展望表达谨慎立场后，投资者对高风险资产的热情升高。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%，今年以来首次转正。本周以来上涨2.3%，本月以来飙升10.3%。

沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300均上涨1.6%，本周累计涨幅有望超过6%。恒生指数.HSI涨0.5%，周线有望上涨3.6%。

但日本股市逆市下跌，因美元兑日圆下跌打击出口类股，日经指数.N225跌幅扩大至1.3%，周线跌幅或为1.3%。

亚洲股市普涨与美国股市反弹相呼应，标准普尔500指数.SPX隔夜涨0.66%，创12月31日以来最高收位，受材料类股和能源类股带动。

商品和股市普遍反弹主要受美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三会议结论的激励，美联储决策人士在未来加息问题上采取了更加审慎的立场。

“从宏观数据面来看，我们度过了非同寻常的一周，不仅没有受损，似乎还比本周开始时更加强劲，”在线经纪商OptionsXpress的市场分析师Ben Le Brun称。

“我们听到了全球不同地区央行的表态，流动性盛宴继续，可能还将有更多流动性释放。”

温和的利率环境，以及对主要产油国将达成冻产协议的乐观预期为油价带来了支撑。

石油输出国组织(OPEC)核心国家--沙特及俄罗斯为首的非OPEC产油国将于4月17日在卡塔尔首都多哈会晤，计划达成15年来首份全球供应协议。

过去两个交易日大涨逾10%的美国原油CLC1今日一度升至每桶40.55美元，为12月4日来最高水平。该期货最新报40.29美元，周线料上扬4.7%，将是连续第五周上涨，为约一年来最长周线连涨。

布兰特原油LCOC1持于接近上日所及的三个月高点41.60美元，周五再度触及此一价位。周线料上涨2.9%。

美元贬值也助长油价涨势；美联储对升息态度趋于谨慎，令美元下滑。

美元指数.DXY =USD周五盘旋于上日所及五个月低点94.738附近。

欧元兑美元EUR=从周四触及的五周高点1.1342小幅回落，最新报1.1319。

日圆兑美元JPY=报111.24日圆，周四曾升至110.67，为2014年10月以来最高水准。

英镑兑美元GBP=D4也徘徊于周四创下的一个月高点1.4504美元附近，即便对英国可能脱离欧盟的担忧拖累英镑。

受大宗商品价格回升提振，澳元兑美元AUD=D4升至0.7681美元，为去年7月以来最高水准，最新报0.7656。

伦敦期铜CMCU3最新报每吨5,096.50美元，稍早曾触及每吨5,120.50美元的四个月高点。现货银XAG=升至每盎司16.10美元的四个半月高点。(完)