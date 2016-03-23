亚洲股市下滑但仍有韧性 对经济的乐观看法抵消恐袭担忧

路透新加坡/东京3月23日 - 亚洲股市周三下跌，不过持于本周稍早触及的三个半月高位附近，因全球经济状况好转让投资者感到宽慰，他们消化了疑似伊斯兰国自杀式袭击布鲁塞尔的冲击。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，日经指数.N225小幅上涨0.2%。

中国股市小幅下跌，沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300均下跌0.1%。香港恒生指数.HSI跌0.3%。

美股周二涨跌互见。标准普尔500指数.SPX收跌0.09%，Nasdaq指数.IXIC涨0.27%。

但新兴市场走势较好，明晟新兴市场指数.MSCIEF周二涨0.2%至四个月高点，之前较1月触及的七年低点反弹逾20%。该指数周三跌0.2%。

渣打银行驻东京的金融市场执行董事Koichi Yoshikawa说，近来的20国集团(G20)会议和中国人大会议令市场对全球经济前景恢复一些信心，因投资者相信决策者将采取适当的货币和财政措施来支持各国经济。

“上述情况再度安抚了市场，之前进入美国市场的投资者资金重返高收益货币及新兴市场，”Yoshikawa称。

布鲁塞尔自杀式恐怖袭击导致至少30人遇难，金融市场对此泰然处之。风险偏好迅速回升，而避险资产的涨势也在数小时内消失殆尽。

“不幸的是，‘9/11’之后恐怖主义在平常人脑海中已经变得越来越司空见惯，”IG驻新加坡的市场分析师Bernard Aw在报告中表示，“交投应普遍谨慎的亚洲市场今日许更具韧性。”

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3上日在欧洲市场收跌0.1%，此前曾跌1.6%。

汇市方面，欧元兑美元EUR=最新报1.1211。周二曾跌至1.11885。

英镑兑美元GBP=D4持于1.4204，此前在比利时遭恐怖袭击消息传出后，一度跌逾1%至一周低点，因为担心更多英国选民将于6月的欧盟去留公投中支持退欧。

人民币兑美元持坚，人民币兑美元即期CNY=CFXS开盘报6.4847，后回落至6.4885，中国央行盘前设定的人民币汇率中间价CNY=SAEC为6.4936。前一交易日收盘报6.4880。

避险日圆迅速回吐涨幅。美元兑日圆JPY=最新报112.25，本周以来上涨0.6%。

受亚洲投资者对布鲁塞尔爆炸案的反应影响，美元在早盘交易中小跌；但鸽派芝加哥联储总裁埃文斯发表评论后，美债收益率(殖利率)上升，从而扶助美元。

埃文斯表示，今年料有两次升息，视经济前景而定。

美元指数几无变动，报95.684点。

10年期美国公债收益率US10YT=RR升至1.954%，为一周来最高位，接近上周所及的七周高点2.002%，上周收在1.871%。该收益率最新报1.9421%。

美国联邦基金利率期货<0#FF:>也反映年底前升息超过一次的机率是100%。

油价从高位下滑，此前美国行业数据显示，上周美国原油库存增幅大于预期；但受风险偏好普遍复苏的支撑，油价仍维持坚稳基调。

布兰特原油LCOc1跌1%至每桶41.36美元，但仍接近周五所及的三个月高点42.54美元。

美国原油CLc1亦跌1%，报41.02美元。

美国石油协会(API)周二在期货市场结算后公布，截至3月18日当周美国原油库存大增880万桶，至5.318亿桶。(完)