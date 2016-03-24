美元上涨损及大宗商品 美联储官员发表鹰派言论

路透悉尼3月24日 - 美元周四连续第五天上涨，给大宗商品和亚股带来压力，因又有一位美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员的讲话提高了美国今年升息次数超过一次的机率。

倘若美元指数.DXY能够维持涨势，则有望实现一个月来首次周线收高。

欧元兑美元EUR=跌至1.1171，远低于上周高点1.1342。英镑兑美元GBP=亦跌至1.4096，因担心布鲁塞尔袭击事件将促使英国选民在6月退欧公投时支持退欧的一方。

美国收紧政策的任何暗示通常都不为股市投资所乐见，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.9%。

澳洲股市跌1%，中国沪综指.SSEC跌0.9%。

日圆走软帮助日股日经指数.N225扳回稍早跌幅，小涨0.1%，不过三井物产 (8031.T)下挫7%，因首度出现亏损。

道琼工业指数.DJI周三收跌0.45%，标准普尔500指数.SPX跌0.64%，Nasdaq综合股价指数.IXIC跌1.1%。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德成为又一位就利率发表看法的官员，其讲话凸显出今年至少加息两次的可能性，其中第一次最早可能是在4月份。

而市场预计美联储可能仅会加息一次，交易商怀疑美联储是在集体努力改变市场预期。“现在有了一些关于4月份会议的推测，因为在本周美联储发表相对乐观言论的情况下，布拉德的言论又来添砖加瓦。 ”

“焦点如今转向了美联储主席叶伦，下周二她将在纽约经济俱乐部(Economic Club of New York)发表讲话，或令升息问题更加明了。”

尽管美联储不断发声，称年内会数次升息，但市场似乎还远没有完全相信。美国联邦基金利率期货<0#FF:>显示，4月升息概率几乎为零，到年底前升息的概率为61.5%。

另外还值得注意的是，美国公债收益率的反应实则为下降，10年期债收益率US10YT=RR从周三1.95%高位回落至1.88%。

不过，美元走高仍引发了从石油到黄金再到铜等一系列大宗商品的获利回吐。

除美元走高外，油价还受到上周美国原油库存增幅大大超出预期的打压。美国原油期货CLc1进一步下跌0.06美元至每桶39.73美元，周三大跌4%。布兰特原油期货LCOc1小涨0.1美元至40.57美元。

现货金XAU=跌至每盎司1,216.80美元，此前触及2月底以来最低1,214.70美元。(完)