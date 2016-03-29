亚股下跌 市场静待美联储主席叶伦讲话

路透东京3月29日 - 亚洲股市周二难以获得支撑，美元则收复黯淡经济数据公布后丧失的地盘。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)多名官员发表鹰派言论后，投资者等待美联储主席叶伦将在1620GMT发表的讲话，从中寻找有关美国利率前景的新信号。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌约0.4%，盘初多数时间徘徊不前。

澳洲股市在复活节假期后第一个交易日中下跌1.4%。

日本股市日经指数.N225下跌0.5%，因日本财政年度将在本月底结束，开盘前出炉的经济数据表现不一，对人气亦没有扶助。

“今天早晨的卖盘相当温和，”中信里昂证券的策略师Nicholas Smith表示。

日本2月消费支出六个月来首次增长，但薪资增长放缓以及对于海外经济体状况的疑虑，意味着日本政府仍然面临压力，需要出台更多刺激措施来刺激经济。

美国周一公布的数据也显示出了走软迹象。2月美国消费者支出几无增长且通胀下降，暗示即使就业市场迅速收紧，但美联储可能仍对今年加息保持审慎态度。

美元兑日圆JPY=持稳于113.49，低于隔夜高位113.69。欧元兑美元EUR=亦持稳于1.1197。

美元指数.DXY几近持平于95.976，低于周一所及近两周高位96.399。

市场臆测日本会出台更多货币刺激举措，且有消息称日本首相安倍晋三将推迟上调消费税，并提前举行大选，这让日圆承压。不过安倍周二坚称两选项都不在计划当中。

尽管货币政策预期迥异，美联储料今年处于升息轨道，而日本央行或采取更多刺激举措，但日圆走势仍受制于围绕日本央行是否会将负利率进一步下调的不确定性。

“我们仍在经历日本央行负利率政策带来的影响，该政策导致大量避险资金流入，”美国银行财富管理的固定收益研究主管Jennifer Vail称。

“市场正在观望进一步下调负利率政策是否属于决策者工具的一部分，”她称。

原油扩大海外市场跌势。布兰特原油期货LCOc1下滑0.7%，报每桶40.01美元，美国原油期货CLc1下挫0.6%，报39.16美元。

金价周二微幅下跌，但持于一个月低点上方，因美元走软，而且疲弱的美国经济数据打压了美国很快升息的预期。

现货金XAU=跌0.2%，报每盎司1,218.70美元，持于一个月低点上方。(完)