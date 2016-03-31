亚股微涨至四个月高点 叶伦温和立场仍抑制美元

路透东京3月31日 - 亚洲股市周四微涨至四个月高点，受昨晚美国股市上涨的指引，因投资者对美国近期升息的担忧缓解，这继续支撑冒险人气。

美元兑欧元徘徊在七周低点附近，仍受到美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦谨慎升息立场的影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS上涨0.2%，触及去年12月初以来的最高位。该指数第一季料将录得1.2%的涨幅。

澳洲股市上涨1.4%，日本股市日经指数.N225升0.2%，第一季估计会下跌11%。中国股市沪综指.SSEC攀升0.3%，本季度可能录得15%的跌幅。

台湾股市.TWII小涨0.2%，iPhone组装企业鸿海精密(2317.TW)领涨，该公司已批准收购日本夏普(6753.T)的交易。

在美联储主席叶伦周二讲话称美联储在升息问题上仍宜“谨慎”行事后，投资者的风险偏好升温。

“本周稍早美联储主席叶伦的言论仍在拖低美元，引发全球风险偏好的回升。”Eugene Futures的汇市分析师Kim Moon-il表示。

叶伦的看法获得芝加哥联储银行总裁埃文斯呼应。埃文斯周三表示，基于通胀偏低，4月升息的门槛很高。

受到美联储官员这些谨慎看待升息谈话的影响，美股道琼工业指数.DJI周三上涨0.5%，标准普尔500指数.SPX上涨0.4%。美股的恐慌指标--芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX收跌1.9%，创8月以来最低位。

“今天全球市场料将受到月底及季末资金流动主导，市场等待明日公布的美国供应管理协会(ISM)数据、非农就业报告及全球采购经理人指数，特别是中国的，”澳新银行分析师指出。

汇市方面，欧元/美元报1.1321美元，接近周三触及的七周高位1.1365。欧元/美元本季有望录得4%涨幅。美元/日圆下跌0.1%，至112.37日圆，本季恐录得6.6%跌幅。

美元近来疲弱有利于澳元和新西兰元，后两个货币双双升至九个月高位。

美国政府数据显示，尽管产能利用率强劲，但原油库存再次创下纪录高位。油价因此而下跌，美国原油期货跌0.9%至每桶37.99美元；布兰特原油期货跌0.5%至每桶39.05美元。

油价自2月中旬以来已上涨约50%，因此前主要产油国提出将产量冻结在1月高位的想法。一些分析师称，升势与基本面不符，油价可能下跌。

期铜价格下跌，因中国需求放缓的担忧升高。中国将在周五公布官方采购经理人指数。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜一度跌至每吨4,829.5美元，为3月3日以来低点。(完)