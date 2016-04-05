亚洲股市下跌 因美联储官员对升息看法不一且油价续跌

路透东京4月5日 - 亚洲股市及其他高风险资产周二下跌，受油价下滑及美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者对美国升息前景发出的信息不一致的打压。

油价继续下跌，隔夜跌逾2%，因投资者担心产油国能否冻产解决全球供应过剩问题。

布兰特原油期货LCOc1下跌0.6%至每桶37.48美元，周一收低2.5%。美国原油期货CLc1隔夜下挫近3%，周二亚洲盘跌约0.8%至每桶35.40美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下滑1.3%。日股日经指数.N225跌2.1%至六周低位，原因是日圆走强。

“投资者担心日本企业正在丧失‘疲软日圆带来的吸引力’，”大和证券资本市场股市企划部部长高桥和宏称。

“很多人认为，出口商将很难对本会计年度的获利同比增幅作出预估。”

大宗商品相关股票和工业类股拖累美股隔夜回落，而且美国数据显示第一季经济增长仍低迷。

美国2月工厂新订单下滑，企业资本财支出远低于之前发布的数据，这是第一季美国经济增长进一步放缓的最新信号。

这让投资者没有理由相信美国联邦储备委员会(美联储/FED)将很快升息，与美联储主席叶伦上周的谨慎表态相符，虽然其他美联储官员发表鹰派讲话。

向来出言谨慎的波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一却对升息表达了令人意外的信心，称美联储可能早于目前市场预期的时机升息，因经济风险已经消退。

“罗森格伦通常是站在鸽派这边，他的言论凸显出美联储主席叶伦上周讲话与她的同僚差距有多远，”澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)资深汇率策略师Sean Callow在一份报告中写道。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)周一表示，他“乐见”当前美国的货币政策立场，预计经济将“温和”成长。

反观日本央行总裁黑田东彦周二强调已准备好扩大宽松货币政策，称市场波动将会是央行决定下次扩大刺激政策的时机及规模的因素。但他的评论未能阻止日圆升势。

美元兑日圆JPY=下跌约0.5%至110.84，若跌破110.67将创下2014年10月以来最低。欧元兑日圆EURJPY=下跌约0.4%至126.33。

欧元兑美元EUR=小涨约0.1%至1.1397，距周四所及的五个半月高点1.1438不远。

澳元兑美元跌约0.3%至0.7574，投资者静待预计0430 GMT公布的澳洲央行政策会议决议。

市场普遍预期澳洲央行将维持利率于2%的纪录低点不变。自去年5月以来，澳洲即维持利率在该水准未变。周一公布的澳洲零售销售与通胀数据迟滞，暗示该央行未来几个月可能考虑降息。

印度央行周二料将政策利率下调25个基点，至逾五年低位，且如果通胀趋势依然温和，今年稍晚有可能再次降息。(完)