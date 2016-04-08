银行业承压拖累亚股下跌 日圆飙升至17个月高点

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京/新加坡4月8日 - 亚洲股市周五扩大跌幅并降至三周低点，日圆兑美元飙升至17个月高点，投资者押注，在其他国家普遍反对的情况下，日本很难出手压低日圆。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.5%，本周料下跌1.8%。
日股日经指数.N225稍早跌至近两个月低点，之后削减跌幅，最新下滑0.6%，金融股承压。日经指数本周恐录得3.1%的周线跌幅。
中国股市沪综指.SSEC下滑0.9%，本周料也录得类似跌幅。沪深300指数.CSI300下滑0.8%，本周料下跌1.2%。
香港股市恒生指数.HSI跌0.7%，本周料下滑1.9%。
银行股周四在欧洲和美国市场领跌，欧洲多家大型银行传出计划进一步裁员和削减支出，以因应零利率环境挑战。
美股标准普尔500指数.SPX跌1.2%，金融股指数.SPSY下滑1.9%。欧洲股市FTSEurofirst 300指数收低0.8%，金融股跌逾2%。
“当银行股大幅下挫，银行股信用违约互换(CDS)利差涨势如此之猛时，显然你会认为这其中有什么事情。如果今日银行股续跌，这就真的让人担忧了，”三井住友银行首席策略师宇野大介表示。
亚洲交易时段，美国股指期货ESc1又跌了0.1%左右，之前美联储主席叶伦在与前任主席的对话中表示，美国经济运行稳健且有通胀迹象，因此美联储有望进一步升息。
尽管多位美联储官员就进一步升息问题发表了一致意见，但很多投资者认为全球经济过于疲弱，令美联储无法迅速升息。
周四美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌至六周低点1.685%，最新报1.7097%。美国利率期货<0#FF:>持坚，反映预期美联储6月升息的可能性不到20%。
鉴于对美国公债收益率上升的预期是美元走坚的主要原因，公债收益率下跌拖累了美元。
投资者转而买回日圆。日圆一直因日本央行的大规模货币宽松举措而承压。
“由于基本无法实现较高的名义国内生产总值(GDP)及推升通胀，日本实施负利率，此举正引发一轮日圆买盘，”墨尔本IG的首席市场策略师Chris Weston在报告中写道。
交易员认为，日本当局难以入市干预以遏制日圆涨势，因之前20国集团(G20)2月公报警告称，各国应避免货币竞争性贬值。
日本财务大臣麻生太郎周五对日圆快速升值发出警告，称必要时日本政府将采取行动，但他拒绝就任何市场干预举措置评。
日圆兑美元周四升至107.67日圆，创2014年10月来最高，最新报108.64，周线有望上涨2.6%。
美元指数上升约0.1%至94.583，周线料持平。
欧元兑美元EUR=上日亦触及六个月高位1.1454美元，最新报1.1361美元，周线料上升0.2%。
另一方面，大宗商品相关货币和很多新兴市场货币，从近期触及的数月高位回落，因投资者受避险情绪主导。
澳元兑美元AUD=D4报0.7533美元，周四下跌1.3%。
商品市场方面，三个月期铜CMCU3周四创下逾六个月最大单日跌幅，当日下挫2.8%，触及六周低点每吨4,631美元。
铜库存逼近纪录高点的中国可能会向全球市场释放部分库存，这可能会给全球铜市造成巨大影响。
铜价最新报每吨4,660美元。
油价周五上涨，美国和德国公布经济数据强劲，可能支撑燃料需求，进而提振油价。但分析师警告称，由于供应持续过剩，原油市场面临再度下跌风险。
全球指标布兰特原油期货LCOc1涨1.3%至每桶39.96美元，本周有望累计上涨3.4%。美国原油价格涨1.8%至每桶37.92美元，本周有望累计上涨3.1%。(完)
(编译 李春喜/高琦/王颖/汪红英/杜明霞/孙国玉；审校 高琦/蔡美珍/陈宗琦/李爽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。