银行业承压拖累亚股下跌 日圆飙升至17个月高点

路透东京/新加坡4月8日 - 亚洲股市周五扩大跌幅并降至三周低点，日圆兑美元飙升至17个月高点，投资者押注，在其他国家普遍反对的情况下，日本很难出手压低日圆。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.5%，本周料下跌1.8%。

日股日经指数.N225稍早跌至近两个月低点，之后削减跌幅，最新下滑0.6%，金融股承压。日经指数本周恐录得3.1%的周线跌幅。

中国股市沪综指.SSEC下滑0.9%，本周料也录得类似跌幅。沪深300指数.CSI300下滑0.8%，本周料下跌1.2%。

香港股市恒生指数.HSI跌0.7%，本周料下滑1.9%。

银行股周四在欧洲和美国市场领跌，欧洲多家大型银行传出计划进一步裁员和削减支出，以因应零利率环境挑战。

美股标准普尔500指数.SPX跌1.2%，金融股指数.SPSY下滑1.9%。欧洲股市FTSEurofirst 300指数收低0.8%，金融股跌逾2%。

“当银行股大幅下挫，银行股信用违约互换(CDS)利差涨势如此之猛时，显然你会认为这其中有什么事情。如果今日银行股续跌，这就真的让人担忧了，”三井住友银行首席策略师宇野大介表示。

亚洲交易时段，美国股指期货ESc1又跌了0.1%左右，之前美联储主席叶伦在与前任主席的对话中表示，美国经济运行稳健且有通胀迹象，因此美联储有望进一步升息。

尽管多位美联储官员就进一步升息问题发表了一致意见，但很多投资者认为全球经济过于疲弱，令美联储无法迅速升息。

周四美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR跌至六周低点1.685%，最新报1.7097%。美国利率期货<0#FF:>持坚，反映预期美联储6月升息的可能性不到20%。

鉴于对美国公债收益率上升的预期是美元走坚的主要原因，公债收益率下跌拖累了美元。

投资者转而买回日圆。日圆一直因日本央行的大规模货币宽松举措而承压。

“由于基本无法实现较高的名义国内生产总值(GDP)及推升通胀，日本实施负利率，此举正引发一轮日圆买盘，”墨尔本IG的首席市场策略师Chris Weston在报告中写道。

交易员认为，日本当局难以入市干预以遏制日圆涨势，因之前20国集团(G20)2月公报警告称，各国应避免货币竞争性贬值。

日本财务大臣麻生太郎周五对日圆快速升值发出警告，称必要时日本政府将采取行动，但他拒绝就任何市场干预举措置评。

日圆兑美元周四升至107.67日圆，创2014年10月来最高，最新报108.64，周线有望上涨2.6%。

美元指数上升约0.1%至94.583，周线料持平。

欧元兑美元EUR=上日亦触及六个月高位1.1454美元，最新报1.1361美元，周线料上升0.2%。

另一方面，大宗商品相关货币和很多新兴市场货币，从近期触及的数月高位回落，因投资者受避险情绪主导。

澳元兑美元AUD=D4报0.7533美元，周四下跌1.3%。

商品市场方面，三个月期铜CMCU3周四创下逾六个月最大单日跌幅，当日下挫2.8%，触及六周低点每吨4,631美元。

铜库存逼近纪录高点的中国可能会向全球市场释放部分库存，这可能会给全球铜市造成巨大影响。

铜价最新报每吨4,660美元。

油价周五上涨，美国和德国公布经济数据强劲，可能支撑燃料需求，进而提振油价。但分析师警告称，由于供应持续过剩，原油市场面临再度下跌风险。

全球指标布兰特原油期货LCOc1涨1.3%至每桶39.96美元，本周有望累计上涨3.4%。美国原油价格涨1.8%至每桶37.92美元，本周有望累计上涨3.1%。(完)