亚洲股市处于守势 美元兑日圆创17个月新低

路透东京4月11日 - 亚洲股市周一走势踉跄，日股日经指数下滑，因美元兑日圆创17个月新低。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS抹去稍早跌幅，现微升约0.1%，周五美股虽小幅收升，不过标普500指数.SPX创两个月来最大单周跌幅。

日股日经指数.N225跌1.3%。除了汇率走强之外，周一早间公布的数据显示，2月核心机械订单较前月下降9.2%，表明企业投资依然受到抑制。

“虽然2月机械订单降幅小于预期，但由于日圆走强，且日本央行是否以及何时干预汇市仍存在不确定性，这些因素令日本股市依然承压，”Tyton Capital Advisors联席董事总经理Andrew Meredith表示。

周一公布的数据显示，中国3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，持平于上月，低于路透调查预估中值2.5%。3月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.3%，为2015年1月来的最小降幅；路透调查预估中值为下降4.6%。这表明中国工业领域通缩压力可能有所缓解。

虽然数据表明物价企稳，但也凸显出央行始于2014年年底的长时间放松举措尚未大幅提升价格。

中国股市早盘上涨，沪深300指数.CSI300上涨1.8%，沪综指.SSEC涨1.9%。

美元兑日圆的近期跌势引发日本官员接连发出警告，投资者高度关注日本政府是否将直接抛售日圆进行干预，不过许多人认为日本将不会轻举妄动。

日本内阁官房长官菅义伟周一表示，20国集团(G20)就避免货币竞贬达成的共识，并不意味着日本不能干预呈单向走势的汇率。

美元徘徊于接近上周所及低点，因投资者思索美国货币政策前景，外界认为美联储对于升息的态度，将较部分投资者以为的还要谨慎。

美元指数.DXY下跌0.2%至94.094，距离上周低点94.015不远，那也是10月来最低水平。

欧元/美元EUR=上涨约0.1%，报1.1412美元，接近上周触及的10月以来高点1.1454。

美元/日圆JPY=下跌0.2%，至107.91日圆，稍早跌至107.63，为2014年10月以来低位。

原油价格缩减稍早涨幅，但仍呈上扬，上周五曾大涨逾6%。原油上周共计上涨约8%，因美国原油库存下滑，令市场憧憬全球供应过剩接近尾声。

美国原油期货CLc1上涨0.4%，至每桶39.87美元，上周五跳涨6.6%，布兰特原油LCOc1最新亦上涨0.4%左右，至42.12美元，上交易日上涨6.4%。

美元走软及股市下滑，推升现货金至近三周高位。现货金XAU=升至每盎司1,251美元，为3月22日以来高位。最新上涨0.9%，至1,251.00美元。(完)