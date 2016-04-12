日股拉动亚股走高 美元疲软提振油价上涨

路透东京4月12日 - 亚洲股市周二上涨，受日股反弹拉动；石油等大宗商品价格因美元疲软而持坚。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%。

日股日经指数.N225收复了稍早失地，上涨逾1%，因投资者逢低买入银行股等近来受到打压的类股。该指数上周五跌至两个月低点。

但日圆上涨依然是日股的一大顾虑。

“投资者对缺乏有效措施来遏制日圆上涨感到沮丧，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。

“对日股的信心自去年年底以来有所下降，目前仍未恢复。”

澳股S&P/ASX 200指数攀升0.6%，受助于大宗商品价格坚挺。韩国综合股价指数.KS11上涨0.2%。中国上证综指.SSEC逆势下跌0.4%。

尽管周二上涨，但有关美国企业财报季的担忧料在本周压制风险资产。美国铝业周一公布季度获利下跌，受累于商品价格下跌、美元走坚和工厂关闭或剥离，该公司还下调今年航空航天行业全球销售预估。

“美铝以疲软之势开启财报季，未来几天将看到美国银行业的财报，市场通常将该行业的财报看作财报季情况的风向标，”澳新银行资深外汇分析师Sam Tuck称。

“市场预计本财报季情况不佳，这会使得他们对全球背景的好转继续持怀疑态度。”

美国原油期货CLc1报每桶40.27美元，周一曾涨至三周高位40.75美元；布兰特原油期货LCOc1报每桶42.76美元，隔夜曾升穿43美元创四个月最高。

美元近期贬值为大宗商品价格带来提振，而且寄望产油国将在周日多哈会议上同意限产，也提振油价。

美元走软降低了以美元计价大宗商品的实际成本，利好非美元买方。

现货金XAU=触及三周高点每盎司1,259.66美元；现货银XAG=跌0.7%，隔夜曾飙升3.9%；现货铂金XPT=小幅回落0.5%，周一上扬2%。

铁矿石价格.IO62-CNI=SI隔夜上涨近5%报每吨55.90美元，创下三周最高。

美元兑日圆JPY=持稳在107.93日圆，距离周一所及17个月低点107.63不远。美元指数.DXY报93.966，在隔夜所及八个月低点93.748附近盘旋。欧元EUR=持平在1.1409美元。

自美联储主席叶伦上周谈话给美国将很快升息的预期泼了冷水之后，美元走势就表现落后。

与商品相关的货币则随大宗商品价格上涨而持坚。澳元兑美元AUD=D4上涨0.3%至0.7619，有望连续第三日上涨。加元兑美元CAD=D4持稳在1.2907加元，上日上涨0.7%。

在亚洲市场风险资产略见上涨的同时，避险性质的公债受货币宽松政策支持，也持续吸引买需。

30年期日本公债收益率JP30YTN=JBTC下滑至0.390%的纪录新低，因投资者更加青睐长期公债以追求更好收益。(完)