日股拉动亚股走高 美元疲软提振油价上涨

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月12日 - 亚洲股市周二上涨，受日股反弹拉动；石油等大宗商品价格因美元疲软而持坚。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%。
日股日经指数.N225收复了稍早失地，上涨逾1%，因投资者逢低买入银行股等近来受到打压的类股。该指数上周五跌至两个月低点。
但日圆上涨依然是日股的一大顾虑。
“投资者对缺乏有效措施来遏制日圆上涨感到沮丧，”大和证券的资深技术分析师Hikaru Sato说。
“对日股的信心自去年年底以来有所下降，目前仍未恢复。”
澳股S&P/ASX 200指数攀升0.6%，受助于大宗商品价格坚挺。韩国综合股价指数.KS11上涨0.2%。中国上证综指.SSEC逆势下跌0.4%。
尽管周二上涨，但有关美国企业财报季的担忧料在本周压制风险资产。美国铝业周一公布季度获利下跌，受累于商品价格下跌、美元走坚和工厂关闭或剥离，该公司还下调今年航空航天行业全球销售预估。
“美铝以疲软之势开启财报季，未来几天将看到美国银行业的财报，市场通常将该行业的财报看作财报季情况的风向标，”澳新银行资深外汇分析师Sam Tuck称。
“市场预计本财报季情况不佳，这会使得他们对全球背景的好转继续持怀疑态度。”
美国原油期货CLc1报每桶40.27美元，周一曾涨至三周高位40.75美元；布兰特原油期货LCOc1报每桶42.76美元，隔夜曾升穿43美元创四个月最高。
美元近期贬值为大宗商品价格带来提振，而且寄望产油国将在周日多哈会议上同意限产，也提振油价。
美元走软降低了以美元计价大宗商品的实际成本，利好非美元买方。
现货金XAU=触及三周高点每盎司1,259.66美元；现货银XAG=跌0.7%，隔夜曾飙升3.9%；现货铂金XPT=小幅回落0.5%，周一上扬2%。
铁矿石价格.IO62-CNI=SI隔夜上涨近5%报每吨55.90美元，创下三周最高。
美元兑日圆JPY=持稳在107.93日圆，距离周一所及17个月低点107.63不远。美元指数.DXY报93.966，在隔夜所及八个月低点93.748附近盘旋。欧元EUR=持平在1.1409美元。
自美联储主席叶伦上周谈话给美国将很快升息的预期泼了冷水之后，美元走势就表现落后。
与商品相关的货币则随大宗商品价格上涨而持坚。澳元兑美元AUD=D4上涨0.3%至0.7619，有望连续第三日上涨。加元兑美元CAD=D4持稳在1.2907加元，上日上涨0.7%。
在亚洲市场风险资产略见上涨的同时，避险性质的公债受货币宽松政策支持，也持续吸引买需。
30年期日本公债收益率JP30YTN=JBTC下滑至0.390%的纪录新低，因投资者更加青睐长期公债以追求更好收益。(完)
(编译 李春喜/汪红英/王丽鑫/刘秀红/李婷仪 审校 高琦/张荻/王颖/李爽)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。