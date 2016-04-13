亚洲股市延续涨势 中国乐观贸易数据提升风险偏好

路透悉尼4月13日 - 亚洲股市周三延续稍早涨势，之前中国公布乐观贸易数据，让人寄望国内经济在企稳，支撑了风险偏好和大宗商品价格。

中国公布3月以人民币计价出口同比增长18.7%，进口同比下降1.7%。数据较2月明显改善，即便每年的这个时候数据往往都因新年假期有些扭曲。

投资者的最初反应是信任该数据的改善，推高对中国题材敏感的资产，例如澳元兑美元AUD=D4升逾0.77美元。

中国股市沪综指.SSEC涨1.9%，日股日经指数.N225上升2.4%至八日高位。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬1.4%，澳洲股市上涨1.1%。

油价削减部分稍早跌幅，周二大涨后遭遇获利了结。布兰特原油期货LCOc1下滑0.27美元至44.42美元，美国原油期货CLc1跌0.38美元，至41.79美元。

油价隔夜触及四个月高位，因有报导称俄罗斯和沙特可能已经就冻产达成一致。

花旗分析师指出，美国原油价格收在200日移动均线上方，为2014年开始长期下行趋势以来首见。“这表明低点已经出现，2016年应能持续看到较高的价位水准，”花旗表示。

能源股涨势扶助道琼工业指数.DJI周二收涨0.94%，标准普尔500指数.SPX涨0.97%，Nasdaq指数.IXIC上涨0.8%，标普500能源股分项指数.SPNY跳升2.8%。

标普500所有的10个分项指数皆收高，道琼工业指数则创下约一个月来最大涨幅。

能源股上扬提振加元升至九个月高位附近，同时避险日圆则从近期高点回落。

加元兑美元CAD=D4报1.2765加元，距隔夜触及的7月以来高位1.2750加元不远。

美元兑日圆JPY=升至108.81日圆，此前由周一所及的近18个月低点约107.63上涨。欧元兑日圆EURJPY=R升至123.73日圆，进一步远离上个月曾触及的三年低点122.085日圆。

欧元兑美元EUR=下滑至1.1375美元，此前自六个月高位1.1465回落。这帮助美元指数.DXY从近八个月低点93.627升回94.141上方。

大宗商品市场方面，铜价及铁矿石价格涨幅可观。现货金XAU=持坚于每盎司1,253.55美元，周二曾涨至三周高点1,262.60美元。(完)