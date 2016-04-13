亚洲股市延续涨势 中国乐观贸易数据提升风险偏好

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透悉尼4月13日 - 亚洲股市周三延续稍早涨势，之前中国公布乐观贸易数据，让人寄望国内经济在企稳，支撑了风险偏好和大宗商品价格。
中国公布3月以人民币计价出口同比增长18.7%，进口同比下降1.7%。数据较2月明显改善，即便每年的这个时候数据往往都因新年假期有些扭曲。
投资者的最初反应是信任该数据的改善，推高对中国题材敏感的资产，例如澳元兑美元AUD=D4升逾0.77美元。
中国股市沪综指.SSEC涨1.9%，日股日经指数.N225上升2.4%至八日高位。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上扬1.4%，澳洲股市上涨1.1%。
油价削减部分稍早跌幅，周二大涨后遭遇获利了结。布兰特原油期货LCOc1下滑0.27美元至44.42美元，美国原油期货CLc1跌0.38美元，至41.79美元。
油价隔夜触及四个月高位，因有报导称俄罗斯和沙特可能已经就冻产达成一致。
花旗分析师指出，美国原油价格收在200日移动均线上方，为2014年开始长期下行趋势以来首见。“这表明低点已经出现，2016年应能持续看到较高的价位水准，”花旗表示。
能源股涨势扶助道琼工业指数.DJI周二收涨0.94%，标准普尔500指数.SPX涨0.97%，Nasdaq指数.IXIC上涨0.8%，标普500能源股分项指数.SPNY跳升2.8%。
标普500所有的10个分项指数皆收高，道琼工业指数则创下约一个月来最大涨幅。
能源股上扬提振加元升至九个月高位附近，同时避险日圆则从近期高点回落。
加元兑美元CAD=D4报1.2765加元，距隔夜触及的7月以来高位1.2750加元不远。
美元兑日圆JPY=升至108.81日圆，此前由周一所及的近18个月低点约107.63上涨。欧元兑日圆EURJPY=R升至123.73日圆，进一步远离上个月曾触及的三年低点122.085日圆。
欧元兑美元EUR=下滑至1.1375美元，此前自六个月高位1.1465回落。这帮助美元指数.DXY从近八个月低点93.627升回94.141上方。
大宗商品市场方面，铜价及铁矿石价格涨幅可观。现货金XAU=持坚于每盎司1,253.55美元，周二曾涨至三周高点1,262.60美元。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞/李爽/张若琪 审校 李春喜/徐文焰/白云)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。