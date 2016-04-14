亚股涨至四个月高位 新加坡央行放宽政策刺激美元上扬

路透香港4月14日 - 亚洲股市周四涨至逾四个月高位；坡元引领地区货币走软，因市场愈发寄望有更多央行会像新加坡金管局那样在未来几个月内放松货币政策。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.3%，触及12月2日以来最高位。该指数自上周五以来已上扬4.7%，突破数道阻力关口，后市继续看涨。

新加坡金管局周四意外放宽了基于汇率的货币政策设置，称经济增长速度可能比之前的预期更为温和。

澳洲西太平洋银行(Westpac Bank)策略师在研究报告中写道，“金管局正藉由回到全球金融危机后的政策来释出强烈的讯息。”

“新加坡作为对全球贸易最为敏感的经济体之一，其对‘外部环境较不有利’的担忧应该要被澳洲和新西兰等地的央行所注意”。

尽管中国周三公布乐观的贸易数据，新加坡政策决定对再次提醒大家注意全球经济所面临的困境。

本周稍早，国际货币基金组织(IMF)在一年内第四次下调了全球经济增长预估，称有诸多因素造成下调预估，其中包括发达经济体长期疲弱。

亚股多上涨，日股和港股领涨，因投资者将此解读为东南亚等多个倚赖贸易的经济体出台更多货币宽松的迹象，且美联储未来几个月可望采取较弱的升息路径。

隔夜市场，美国标准普尔500指数.SPX上涨1%至四个月高点，此前摩根大通(JPM.N)公布的第一季获利降幅小于预期，帮助标普500指数金融类股.SPSY上涨2.2%。

欧洲的银行类股.SX7P表现更佳，大涨6.3%，因投资者敲进意大利的银行股，重新评估该国银行业将设立50亿欧元基金来扶持疲弱银行的计划。

公债收益率(殖利率)走低，30年期日本公债收益率JP30YT=RR降至纪录低位0.385%。美国10年期公债收益率降至1.75%。

在外汇市场，投资者风险偏好上升以及追求更高收益，助推美元兑低收益的欧元与日圆转跌为升。

欧元/美元EUR=周三跌1.0%，创出约五个月来的最大单日跌幅。欧元最新报1.12605美元，脱离周二触及的六个月高点1.1465。

美元/日圆JPY=反弹至109.49日圆，尽管上月的美国生产者物价指数(PPI)与零售销售数据弱于预期。美元周一触及17个月低点107.63。

亚洲市场，坡元SGD=D3下跌0.6%，之前新加坡金管局放宽政策，引发其他亚洲货币跟随下挫。韩元兑美元KRW=KFTC跌逾1%。

油价周三从四个月新高回落，盘中走势反复，因俄罗斯能源部长的讲话，加剧了对周日多哈产油国冻产会议是否能取得积极成果的疑虑。

两名与会消息人士对路透表示，俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在一次非公开简布会上表示，本月将在多哈签署的石油冻产协议将将具有松散的框架，几乎没有任何具体的承诺。

“目前主要聚焦多哈会议，我怀疑能否达成协议，可能会面临一些阻碍，”瑞穗信托银行首席分析师Takeru Ogihara表示。

布兰特原油期货LCOc1周四在亚洲盘初跌1.4%至每桶43.58美元，周三触及44.94美元的高位。(完)