产油国会议召开前的谨慎情绪遏制亚股走势

路透东京4月15日 - 亚洲股市周五走势受抑，因周末产油国会议召开在即，谨慎情绪遏制了风险人气，与此同时，对于中国相对良好的第一季GDP数据，市场处之泰然。

日股日经指数.N225下滑0.3%，澳洲股市上涨0.4%，马来西亚到印尼等股市则录得温和涨幅。

中国股市沪综指.SSEC下跌0.4%，韩国股市.KS11小跌0.1%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.1%。该指数本周累计上涨约3.5%，周内还触及五个月高点，因对中国经济的悲观看法稍有缓和，且油价在本周稍早大幅上升。

全球股市在此背景下上涨，标准普尔500指数.SPX隔夜触及今年以来最高水准，更加接近将近一年前创下的纪录高点。

中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，符合路透调查预估，再度表明中国经济放缓趋势或许已经见底。

“有很多人对市场当前的涨势表示怀疑，尤其考虑到标准普尔500指数已如此接近纪录高点的情况下，”IG驻墨尔本的市场分析师Angus Nicholson写道。

“然而，在三分之一的政府公债收益率为负的环境中，有强烈动机增持股票，以获得正回报。”

油价自近期高点回落，因投资者担心周日的主要产油国会议可能难以导致供应缩减。

美国原油期货CLc1涨0.05美元，报每桶41.54美元，仍远离本周中段触及的42美元上方的四个半月高点。布兰特原油期货LCOc1涨0.04美元，报每桶43.88美元。

美元兑欧元表现迟滞，周四数据显示3月美国消费物价涨幅小于预期。此前，由于风险意愿改善，美元本周普遍走强。

欧元兑美元EUR=变动不大，脱离周四稍早触及的两周低点1.1234美元。

美元兑日圆触及一周高点109.74，大大高于周一所及近18个月低位107.63。

英镑兑美元GBP=D4持稳于1.4146，脱离隔夜低位1.4091。英镑隔夜下跌，主要因英国央行九位委员一致同意，将指标利率保持在0.5%的纪录低位，浇熄了对于其中一位或多位委员可能投票降息的揣测。

英镑在周四稍早也曾承压，因最新YouGov民调显示，对于6月公投中是否赞同英国退出欧盟，英国民众分为对等的两半。

澳元本周多数时间表现强劲，得益于大宗商品价格的反弹。澳元兑美元AUD=D4已从隔夜所及九个月高位0.7737回落，现报0.7709。

澳元通常被视为中国题材的流动性替代对象。对周五中国的GDP数据反应甚微。(完)