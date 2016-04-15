产油国会议召开前的谨慎情绪遏制亚股走势

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月15日 - 亚洲股市周五走势受抑，因周末产油国会议召开在即，谨慎情绪遏制了风险人气，与此同时，对于中国相对良好的第一季GDP数据，市场处之泰然。
日股日经指数.N225下滑0.3%，澳洲股市上涨0.4%，马来西亚到印尼等股市则录得温和涨幅。
中国股市沪综指.SSEC下跌0.4%，韩国股市.KS11小跌0.1%。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.1%。该指数本周累计上涨约3.5%，周内还触及五个月高点，因对中国经济的悲观看法稍有缓和，且油价在本周稍早大幅上升。
全球股市在此背景下上涨，标准普尔500指数.SPX隔夜触及今年以来最高水准，更加接近将近一年前创下的纪录高点。
中国国家统计局周五公布，今年一季度国内生产总值(GDP)同比增长6.7%，符合路透调查预估，再度表明中国经济放缓趋势或许已经见底。
“有很多人对市场当前的涨势表示怀疑，尤其考虑到标准普尔500指数已如此接近纪录高点的情况下，”IG驻墨尔本的市场分析师Angus Nicholson写道。
“然而，在三分之一的政府公债收益率为负的环境中，有强烈动机增持股票，以获得正回报。”
油价自近期高点回落，因投资者担心周日的主要产油国会议可能难以导致供应缩减。
美国原油期货CLc1涨0.05美元，报每桶41.54美元，仍远离本周中段触及的42美元上方的四个半月高点。布兰特原油期货LCOc1涨0.04美元，报每桶43.88美元。
美元兑欧元表现迟滞，周四数据显示3月美国消费物价涨幅小于预期。此前，由于风险意愿改善，美元本周普遍走强。
欧元兑美元EUR=变动不大，脱离周四稍早触及的两周低点1.1234美元。
美元兑日圆触及一周高点109.74，大大高于周一所及近18个月低位107.63。
英镑兑美元GBP=D4持稳于1.4146，脱离隔夜低位1.4091。英镑隔夜下跌，主要因英国央行九位委员一致同意，将指标利率保持在0.5%的纪录低位，浇熄了对于其中一位或多位委员可能投票降息的揣测。
英镑在周四稍早也曾承压，因最新YouGov民调显示，对于6月公投中是否赞同英国退出欧盟，英国民众分为对等的两半。
澳元本周多数时间表现强劲，得益于大宗商品价格的反弹。澳元兑美元AUD=D4已从隔夜所及九个月高位0.7737回落，现报0.7709。
澳元通常被视为中国题材的流动性替代对象。对周五中国的GDP数据反应甚微。(完)
(编译 高琦/汪红英/张涛/刘秀红；审校 戴素萍/郑茵/李春喜/杜明霞)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。