亚洲股市下跌 多哈会议破局打压原油重挫

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京4月18日 - 原油期货重挫周一拖累亚洲股市，此前产油国周日未能达成冻产协议；日本股市下滑，投资者评估日本南部地震的影响。
大约18个国家，包括非OPEC产油国俄罗斯在内，在卡塔尔首都多哈聚会。外界原本预期这次会议能通过一项协议，把产量稳定在1月的水平上直到2016年10月。沙特要求伊朗加入全球冻产协议，结果本次会议不欢而散。
布兰特原油期货LCOc1重挫约4.5%至每桶41.17美元，美国原油期货CLc1挫跌约4.9%至38.40美元。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.9%，脱离上周五触及的五个月盘中高位。
E-迷你标普500指数期货SPc1跌0.6%。美国股市周五小跌，但主要股指周线仍上扬。
日股日经指数.N225重挫3%，投资人和企业评估九州强震对制造业者供应链的影响。
继上周四发生较小型地震之后，日本周六清晨又发生7.3级强震，震央在熊本县，是重要的制造业中心。
瑞士信贷日本证券销售主管Stefan Worrall表示，“我们看到一场由负面因素构成的完美风暴，负面因素加剧了人们的担忧情绪，凸显本已非常敏感的市场信心所面临的风险。”
“鉴于自然灾害、OPEC会议未能达成期待中的冻产协议、以及影响略小一些的巴西总统弹劾进程构成的地缘政治风险，日圆扭转近期疲势并不令人意外。”
巴西总统罗塞夫周日在众议院输掉关键的弹劾表决，看来几乎肯定会被迫下台。这将结束左派工党持续13年的统治。
近几周巴西股市和货币表现亮丽，因市场对罗塞夫下台的押注不断增加，罗塞夫下台可能会促使其继任者实施更多有利市场的政策。
在东京上市的巴西股票上市交易基金(ETF)(1325.T)上涨3.7%。
油价重挫导致商品货币大跌。
美元兑加元CAD=D4上涨1%至1.2948加元，澳元兑美元AUD=D4则跌0.8%至0.7667美元。
避险货币日圆受到提振，美元兑日圆JPY=跌0.7%至108.02日圆。
日本当局表明担忧日圆升势过剧，或须进场干预，但却遭到美国冷遇，使得日本寻求20国集团(G20)私下同意采取行动应对日圆升值的努力可谓无果而终。这亦提振日圆。
欧元兑日圆EURJPY=R跌0.7%至121.89，此前曾跌至121.71日圆，创2013年4月以来最低。
欧元兑美元EUR=微幅升至1.1284，而美元指数.DXY持稳于94.730。
美国上周五公布的经济数据显示，美国第一季经济增长大幅放缓。3月工业生产跌幅超过预期，为过去七个月以来连续第六次下滑；而且4月初消费者信心指数降至去年9月以来最低。
另一避险资产黄金的价格也在上涨。现货金XAU=涨0.1%报每盎司1,234.40美元。(完)
(编译 张涛/张若琪/张荻/杜明霞/刘秀红；审校 龚芳/戴素萍/刘秀红/李春喜/王颖)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。