亚洲股市下跌 多哈会议破局打压原油重挫

路透东京4月18日 - 原油期货重挫周一拖累亚洲股市，此前产油国周日未能达成冻产协议；日本股市下滑，投资者评估日本南部地震的影响。

大约18个国家，包括非OPEC产油国俄罗斯在内，在卡塔尔首都多哈聚会。外界原本预期这次会议能通过一项协议，把产量稳定在1月的水平上直到2016年10月。沙特要求伊朗加入全球冻产协议，结果本次会议不欢而散。

布兰特原油期货LCOc1重挫约4.5%至每桶41.17美元，美国原油期货CLc1挫跌约4.9%至38.40美元。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.9%，脱离上周五触及的五个月盘中高位。

E-迷你标普500指数期货SPc1跌0.6%。美国股市周五小跌，但主要股指周线仍上扬。

日股日经指数.N225重挫3%，投资人和企业评估九州强震对制造业者供应链的影响。

继上周四发生较小型地震之后，日本周六清晨又发生7.3级强震，震央在熊本县，是重要的制造业中心。

瑞士信贷日本证券销售主管Stefan Worrall表示，“我们看到一场由负面因素构成的完美风暴，负面因素加剧了人们的担忧情绪，凸显本已非常敏感的市场信心所面临的风险。”

“鉴于自然灾害、OPEC会议未能达成期待中的冻产协议、以及影响略小一些的巴西总统弹劾进程构成的地缘政治风险，日圆扭转近期疲势并不令人意外。”

巴西总统罗塞夫周日在众议院输掉关键的弹劾表决，看来几乎肯定会被迫下台。这将结束左派工党持续13年的统治。

近几周巴西股市和货币表现亮丽，因市场对罗塞夫下台的押注不断增加，罗塞夫下台可能会促使其继任者实施更多有利市场的政策。

在东京上市的巴西股票上市交易基金(ETF)(1325.T)上涨3.7%。

油价重挫导致商品货币大跌。

美元兑加元CAD=D4上涨1%至1.2948加元，澳元兑美元AUD=D4则跌0.8%至0.7667美元。

避险货币日圆受到提振，美元兑日圆JPY=跌0.7%至108.02日圆。

日本当局表明担忧日圆升势过剧，或须进场干预，但却遭到美国冷遇，使得日本寻求20国集团(G20)私下同意采取行动应对日圆升值的努力可谓无果而终。这亦提振日圆。

欧元兑日圆EURJPY=R跌0.7%至121.89，此前曾跌至121.71日圆，创2013年4月以来最低。

欧元兑美元EUR=微幅升至1.1284，而美元指数.DXY持稳于94.730。

美国上周五公布的经济数据显示，美国第一季经济增长大幅放缓。3月工业生产跌幅超过预期，为过去七个月以来连续第六次下滑；而且4月初消费者信心指数降至去年9月以来最低。

另一避险资产黄金的价格也在上涨。现货金XAU=涨0.1%报每盎司1,234.40美元。(完)