亚洲股市涨至五个月高位 美股隔夜涨势提供指引

路透东京4月19日 - 亚洲股市周二升至五个月高位，美股上涨提供线索指引；之前科威特石油工人罢工消息扶助原油价格脱离上日低点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.7%，盘中触及11月以来盘中高点。道琼工业指数隔夜升至7月以来高位。

日经指数.N225早盘涨3.5%，上日跌3.4%，因投资者评估九州地区地震对制造业供应链的影响。

“道指触及九个月高点的影响就是引发了买进趋势，帮助提振日经指数今日走势。”Superfund Securities Japan的首席代表Hiroki Allen表示。

韩国综合股价指数(KOSPI) .KS11小涨0.1%，之前韩国央行维持指标利率不变。

巴西股市.BVSP周一跌0.6%，因巴西总统罗塞夫表示对于弹劾案将斗争到底。

备受打压的原油期货在亚洲时段走低，不过仍站在周末多哈谈判破裂后触及的低点上方。科威特的罢工事件暂时令该国的原油产出减少逾一半，这帮助油价自低点反弹。

媒体周一引述科威特国家石油公司(Kuwait National Petroleum Co，KNPC)官员的话报导称，科威特计划将石油产量恢复至正常水平，尽管该国石油工人进行无限期罢工。

布兰特原油期货LCOc1跌约0.7%至每桶42.63美元，美国原油期货CLc1跌约0.4%至每桶39.65美元。

商品货币扳回多哈会议谈判破裂后的深重跌幅。

澳元兑美元AUD=D4最新上涨0.3%报0.7768，稍早高见0.7784，为6月以来最高点。周一曾跌至0.7594。

澳洲央行4月5日会议记录显示，该行警告澳元升值可能导致经济失衡。

随着风险偏好复苏，避险日圆下跌。美元兑日圆JPY=上涨0.2%至109.05。欧元兑日圆EURJPY=R涨0.3%至123.47，远离上日触及的三年低位。

欧元兑美元EUR=小涨约0.1%至1.1322美元，投资者等待欧洲央行周四将召开的政策会议。此次会议料不会调整政策，投资者等待从欧洲央行总裁德拉吉的记者会上寻找有关该央行想法的线索。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周将召开会议，预计也会按兵不动，不过任何有关应尽早升息的暗示都可能会提振美元。

美联储副主席兼纽约联储总裁杜德利周一称，美国经济状况“基本上良好”，但联储仍对升息保持谨慎，因仍面临多种威胁。

美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦周一警告称，美国利率期货目前走势暗示市场预计未来数年每年升息一次，这种预期是不合理的。(完)