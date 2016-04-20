科威特罢工结束带动油价重挫 亚股随之下沉

路透悉尼4月20日 - 亚洲股市周三呈现缺氧状态，因油价受到科威特原油行业劳工结束三日罢工消息影响而大跌，市场顿失方向。

人气转弱反映在E-迷你标普500指数期货ESc1下跌0.3%、以及美国公债US10YT=RR广受追捧等现象上。

油价回吐周二的多数涨幅，再度引领市场走势。布兰特原油LCOc1大跌0.83美元至每桶43.20美元，美国原油期货CLc1下跌1.02美元至每桶40.11美元。

“短期来看，我们看到的下行压力将大于上行压力，”IHS分析师 Victor Shum说。

油价回落打击了风险胃纳，并拖累MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.5%。该指数开盘升至去年11月初以来最高水准。

中国股市也没有带来助益，沪综指.SSEC下跌2.5%，从金融到电信的所有类股都下跌。

日股日经指数.N225守住0.3%的涨幅，得益于日圆近来回落，但在17,000点上方遭遇获利了结。

美股道琼工业指数.DJI周二收盘上涨0.27%，标准普尔500指数.SPX收涨0.31%，今年以来首次收在2,100点上方。

Nasdaq指数.IXIC收跌0.4%，英特尔(INTC.O)股价盘后跌3%，因业绩令人失望。这家芯片制造商下调营收预估，周二宣布全球裁员1.2万。

铜、铁矿石、黄金和白银仍守住涨幅，现货金XAU=达到每盎司1,252.30美元。这提振了商品货币，澳元兑美元AUD=D4短暂触及6月以来高位0.7827美元。

美元兑日圆JPY=持稳在108.93日圆，但美元指数.DXY仍接近近期低位。

欧元兑美元EUR=自上周所及低位1.1234走坚至1.1369美元。交易员称，现在走势在很大程度上取决于欧洲央行周四政策会议的结果。

3月时，欧洲央行总裁德拉吉推出大胆宽松举措，但在他暗示将不会进一步降息后政策效应逐渐减退，欧元反而上涨，与央行期望背道而驰。

“除了口头对欧元强势表示不满，以及重申央行准备在必要时进一步行动之外，难以想像他能采取什么措施。”澳新银行分析师在给客户的报告中写道。

“欧元/美元被进一步轧空推高的风险很大，”该报告称。(完)