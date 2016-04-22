亚股因美股业绩前景黯淡而走软 但周线仍有望收高

路透东京/新加坡4月22日 - 亚洲股市周五自五个半月高位下滑，因美股蓝筹股公司所公布业绩令人失望，给3月以来的涨势泼上冷水。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，而前一交易日曾触及11月初以来最高水准。周线涨幅缩减至0.5%。

日股日经指数.N225抹去稍早跌幅，盘中一度触及两个半月高点。0230GMT时接近平盘，本周则有望累计上涨3%。

沪综指.SSEC也收复稍早的部分失地，一度位于平盘附近，本周料累计下跌4.4%。

港股恒生指数.HSI下跌0.7%，本周涨幅料收窄至0.7%。

美股周四收低，为四个交易日内首见，此前多家公司的季报良莠不齐，且威瑞森通讯(VZ.N)警告称工人罢工可能影响该公司盈利。

标准普尔500指数.SPX收低0.52%至2,091.48点，逼近5月触及的纪录收位2,134.28点。

美股收盘后，谷歌母公司Alphabet (GOOGL.O)、微软(MSFT.O)、Visa (V.N)及星巴克(SBUX.O)均公布了逊于预期的季报，股价盘后下跌4%甚至更多。

全球市值第二大的Alphabet，在盘后交易时段下跌逾6%，市值蒸发约320亿美元。

“基本上，自从美联储主席3月显示出偏温和的立场之后，全球股市及大宗商品从那以来就上涨，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

“但经济基本面需要更多好转，才能带动涨势更加攀升。标普500估值已经过高，股价本益比已是17.8倍。高科技公司令人失望的财报肯定会压抑市场。”

油价表现优于股市，周五涨幅有助于油价本周将创今年最佳单周表现。

布兰特原油期货LCOc1涨1.4%至每桶45.17美元，周一以来的涨幅扩大至8.2%。

美国原油期货CLC1升1.4%至43.78美元，本周升幅达到13%。

两种期货合约都已经自1月低点反弹约67%。但尽管最近油价上涨，油市仍供应过剩。

有人认为，油价上涨是过去几日导致全球债券收益率大幅上升的推手。

美国10年期公债收益率US10YT=RR最新报1.861%，上周尾盘报1.752%。该收益率周四升至三周高位1.891%。

10年期德债收益率DE10YT=RR周四创五周高位0.242%。

美国公债收益率上升，本周帮助支撑了美元。美元兑日圆JPY=本周可望升0.6%。

美元/日圆现持平，报109.39日圆。

市场猜测日本央行最早可能将在4月27-28日政策会议上进一步放松政策，令日圆承压。日本央行可能会扩大资产购买计划，或者进一步下调负利率。

欧元/美元EUR=最新上涨0.2%至1.1303美元，但距离周四所及一周高点1.1399仍有段距离。此前欧元在隔夜市场走势震荡。

欧洲央行周四维持政策不变，欧元最初因为该央行不会很快采取更多刺激措施的观点而上扬。但在央行总裁德拉吉承诺“只要有需要”，就会使用所有可能的政策工具之后，欧元下滑至1.1270美元。

商品货币自近期涨势中暂作歇息。

澳元/美元AUD=D4小涨0.3%至0.7761美元，脱离上日所及10个月高位0.7836。(完)