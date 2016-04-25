亚股和美元双双下挫 关注美联储和日本央行政策会议

路透东京4月25日 - 亚洲股市周一下跌，同时美元亦走低，因在美国联邦储备委员会(美联储/FED)和日本央行本周举行政策会议前，投资者对美元近期涨势了结获利。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS下跌0.4%，从美股周五涨跌互见中获得指引。

中国蓝筹股指数沪深300指数.CSI300跌0.9%，沪综指.SSEC跌1.2%。

澳洲金融市场因适逢澳新军团节假日休市。

日股日经指数.N225下跌约0.8%，因日圆弹离低点。投资者在该指数上周飙升至11周半高点后也开始锁定获利。上周有报导称，日本央行将在周三结束的政策会议上考虑另一项宽松举措，该报导推动日经指数上周飙升。

“过去20日股市走势强劲，现在到了股市等待进一步刺激因素、以推动其突破关键点位或横盘整理的时候了，”Tyton Capital Advisors的联席董事总经理Martin King说。

“我们还看到，在有关日本央行考虑像欧洲央行一样，以负利率向银行提供贷款的消息传出后，日圆兑美元下跌，”他表示。

彭博周五在其网站上报导称，日本央行正考虑以负利率对金融机构提供贷款。

但一些投资者仍然认为，日本央行可能会选择按兵不动，评估1月29日负利率政策的影响。上周五日本央行在评估日本金融体系的半年度报告中称，央行负利率政策已导致一定的资金流动受阻情况，将暂时损及金融机构的获利。

日本首相安倍晋三周日要求政府编制追加预算计划，为近期地震灾后重建提供资金支持，希望6月1日前生效。

美元兑日圆JPY=下跌0.6%至111.12日圆，稍早最高涨至111.90，为4月1日以来最高。

“美日之间巨大的利差，使得在没有动能的情况下做多日圆成本巨大，”Brown Brothers Harriman驻纽约全球汇市策略主管Marc Chandler表示。

“期货市场似乎有大量动能和趋势投资者，他们之前押注方向有误，这可能使市场人气由逢高卖出美元转向逢低买入，”Chandler说。

美元指数.DXY下跌0.2%至94.935。

欧元兑美元EUR=上涨0.2%至1.1245。上周欧洲央行维持利率在历史低点，一如市场预期。

去年12月进行近10年来首次升息的美联储，将于周三召开会议。

各界预期美联储决策者本周开会时将维持利率不变，但可能修改对于经济前景的描述，以反映更为温和的种种状况，并为未来升息预留可能性。

路透周五公布的调查显示，分析师预期美联储本周会议将按兵不动，并在6月升息，年底前还会再升息一次。

原油价格走跌；油价周五上涨并连续三周周线收高，因在全球供应过剩可能正在缓解的多重迹象下，市场人气转趋乐观。

布兰特原油LCOc1下跌1%至每桶44.66美元，美元原油CLc1下跌1.3%至每桶43.15美元。(完)