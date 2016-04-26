亚股回落 美联储和日本央行会议前投资者避险

路透东京/新加坡4月26日 - 亚洲股市周二回落，投资者准备迎接本周的美国和日本央行会议。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.3%，日股日经指数.N225跌1.1%。

香港股市恒生指数.HSI跌0.5%。但中国内地股市持平，沪深300指数.CSI300几无变动，沪综指.SSEC微跌0.1%。

在美国联邦储备委员会(美联储/FED)周二稍晚召开为期两天的政策会议前，投资者对买入风险较高资产持谨慎态度。

周一公布的数据显示，3月美国新屋销售意外下滑，这支持了美国经济增长乏力的观点，从而可能继续阻止美联储升息。

事实上，市场预计美联储不可能在本周会议上升息，而且当前走势暗示，联储在6月14-15日举行的下次会议行动的机率仅有五分之一左右。

不过，美联储官员多次表示，6月升息是有可能的。

“即便是鸽派的决策者如(波士顿联储总裁)罗森格伦也表示市场预期过低。因此不难想象美联储许多官员认为当前市场利率太低了，”野村证券固定收益策略师Tomoaki Shishido称。

“所以美联储可能会试图敦促市场消化反映更高的利率。总的来说，我们更可能等到偏强硬的意外，而不是温和的意外，”他补充称。

在美联储会议之前，10年期美债收益率US10YT=RR报1.8968%，自周一所及四周高位1.914%回落。

美国股市周一小幅收低，因油价下挫打压能源股；标准普尔500指数.SPX收跌0.18%至2,088点，进一步脱离上周三触及的四个半月收盘高位2,102点。

油价周二反弹，受美元走贬和一波新资金流入市场推动。不过分析师警告称，随着中东产油国对客户的争夺日趋白热化，基本面仍然疲弱。

“油市当前的最大利空因素是，伊朗加速增产，沙特也是如此，”花旗分析师说。

美国原油CLC1涨0.9%至每桶43.04美元，但本周仍跌1.6%。

布兰特原油LCOc1涨1%至每桶44.92美元，但仍较上周五收盘价低0.4%。

这两项合约价格仍低于上周触及的五个月高点。

沙特阿拉伯副王储萨勒曼周一公布了雄心勃勃的计划，要结束沙特对石油的“依赖”，向全球投资大国的方向转型。萨勒曼表示，预计国有油企沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)估值将超过2万亿美元。该国将通过首次公开发行(IPO)出售沙特阿美不到5%的股权。

外汇市场方面，美元兑一些主要货币回落，但兑新兴市场货币上涨。

美元指数下滑0.2%报94.682。

美元兑日圆JPY=也从周一早盘所及111.90日圆三周高点下跌至111.06。

日圆上周五大跌，因有报导称日本央行将考虑对金融机构的借贷计划实施负利率。但外界对于此举拉抬日本迟滞经济效果的疑虑渐增。

日本央行将于周四宣布政策决议。

欧元兑美元EUR=持稳于1.1268美元。

英镑维持在接近10周高位，因美国总统奥巴马表态支持英国留在欧盟后，英国退欧的押注已见减少。

英镑兑美元GBP=D4最新报1.4503美元，周一高见1.4520，为2月中来最高水平。

美元走弱及投资者避险需求提振金价。

现货金XAU=上涨0.1%至每盎司1,239美元，上日收升0.5%。(完)