亚股削减涨幅 日圆兑美元触及18个月新高

路透香港5月3日 - 亚洲股市周二削减稍早涨幅，同时日圆跳升至18个月新高，投资者愈发质疑全球央行通过大规模宽松政策来刺激经济增长的能力。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS一度上涨0.4%后持平，目前交投于三周低位附近。

“市场在告诉我们，欧洲央行和日本央行扩大货币刺激的任务失败，这些政策没有起到他们预想的效果，”三菱东京日联银行全球市场研究东亚主管Cliff Tan说。

“这不利于股市。”

日本央行上周维持货币政策不变，让市场感到吃惊。而欧洲央行最近对于扩大刺激持更加谨慎的立场。

香港股市和台湾股市领跌亚股，此前财新中国4月制造业PMI数据显示，制造业活动连续第14个月萎缩。

澳洲股市涨0.8%，市场关注焦点集中在澳洲央行0430GMT的利率决定。尽管经济学家预计此次会议不会有任何变动，但如果意外降息，则将加剧对于全球经济成长停滞的担忧。

尽管美国股市收升，受伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)率领金融类股反弹的提振，给亚洲投资者带来一线希望，但日圆兑美元的大幅升值又令乐观情绪烟消云散。

美元兑日圆周二刷新18个月低位，一位新加坡交易商表示，淡静交投中似有一些日圆投机性买盘，推动日圆上涨。

日本处于黄金周假期期间。金融市场上周五休市，本周二至周四亦将休市。

美元兑日圆JPY=下滑0.3%至106.09日圆，盘中一度跌至106.05日圆的2014年10月以来低点。

日圆延续近期涨势。日圆兑美元上周跳涨约5%，创下2008年以来最大周度升幅，因为日本央行没有扩大货币刺激举措。

美国财政部将日本和另外四国置入新的外汇政策观察名单内，外界认为这将令日本当局干预汇市以阻升日圆的难度加大。

美元指数.DXY交投于2015年1月以来低点。

尽管近期走低，澳元兑美元AUD=D4仍可能由于该国的任何政策调整而下跌，因为澳元多仓规模十分庞大。外汇期货显示，澳元多仓规模处于近两年高点。

美联储于去年12月进行近十年来首度升息后，在上周的维持货币政策稳定；不过仍对6月升息敞开大门，但鉴于经济放缓，因此并未暗示急于进一步紧缩政策，即便就业市场有所改善。

原油期货价格小跌，因全球供应过剩疑虑缓解，此前于周五处及年内新高。

美国原油CLc1在亚洲交投时段上涨至每桶45.10美元，略低于周五触及的2016年高点46.78美元，也比2月低点高出80%。

现货金XAU=上日一度升穿每盎司1,300美元，为2015年1月来最高水平，周二则是小跌。

利率市场大致淡静，美国10年期公债收益率US10YT=RR持稳于1.88%附近。(完)