亚洲股市跌至近10周低位 美国升息前景提振美元反弹

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透香港5月24日 - 亚洲股市周二跌至近10周低位，美元扳回部分近日跌幅，因投资人担心未来几周美国升息的机率。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.4%，本月以来跌幅将近5%，且逐渐逼近3月9日以来低点。
“在美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦本周稍晚发表讲话前，市场似乎采取谨慎立场，”现代期货的汇市分析师Jung Sung-yoon说。
最近几周美联储多位官员的讲话，以及美联储上次政策会议的记录令6月和7月升息的可能性大增，这令美元重拾升势，但令对高风险资产的需求降温，尽管市场并不完全相信美联储会很快收紧政策。
美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美联储应该在6月中的政策会议上升息，除非在这之前的数据显示，美国经济正脱离正轨。美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，美国利率在过低水平保持过长时间，可能导致未来发生金融不稳定。
由于新兴市场经济增长出现新的疲软迹象，投资者更加不看好股市前景。评级机构穆迪将2016年20国集团新兴市场经济增幅预估调降至4.2%，去年为4.4%。
沪综指.SSEC和日经指数.N225均下跌0.7%，领跌地区股市，不过在最近股市回落后，一些投资者对于继续推低持谨慎态度。
墨尔本IG Markets首席市场分析师Chris Weston称市场信心“确实偏空”，并称股市“微妙平衡，可涨可跌”。
美元兑日圆JPY=削减部分跌幅，上日曾跌近1%至109.12日圆的低位。美元兑日圆最新升0.2%报109.40日圆，升向周五所及三周高位110.59.
周一公布数据显示，日本连续第三个月录得贸易顺差，且美国在七国集团(G7)财经首脑周六的会议上对日本发出警告，反对干预汇市削弱日圆。
但总的来说，美元受到有关美联储准备及早升息的预期升温的提振，尽管有迹象显示全球经济持续疲弱。
“日圆走高，因避险情绪盖过了美联储官员鹰派观点的影响。由于股市疲弱和大宗商品价格下跌，日圆的上行压力增强，”东京IG Securities的汇市分析师Junichi Ishikawa表示。
“不过，在两年期美国公债收益率大涨之际，美元指数维持在高位。押注美联储可能在6月升息的交易可能持续。”
美联储主席叶伦周五将出席哈佛大学主办的一个讨论会，同日美国亦将公布第一季国内生产总值(GDP)修正值。市场亦关注本周其他美联储官员的讲话，以及新屋销售、耐久财订单和消费者信心等数据。
美元指数小涨报95.32，距上周四所及的3月29日以来高点95.520不远。
欧元/美元EUR=小跌0.1%至1.1210，远高于上周所及的3月底以来低位1.1180。
原油期货企稳，周一油价下跌，因此前伊朗宣称要增加产量，美国活跃钻机数在连续八周减少后持稳。
美国原油CLc1周二小跌0.2%至每桶48.02美元，布兰特原油LCOc1下跌0.3%至48.21美元。(完)
(编译 蔡美珍/汪红英/李爽/张涛/张若琪 审校 刘秀红/王兴亚/孙茉莉/张荻)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
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