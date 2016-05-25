亚股跟随欧美股市上扬 美元受乐观的美国数据支撑

路透东京/新加坡5月25日 - 亚洲股市周三跳涨，受欧美股市劲扬带动，同时美元走坚，因乐观的美国房屋销售数据支持了经济可能强劲得足以让美联储在未来数月内升息的观点。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.6%，日股日经指数.N225升1.8%，因出口股获得日圆走软的提振。

中国沪深300指数.CSI300小涨0.4%，沪综指.SSEC涨0.3%，香港恒生指数.HSI大涨2.3%。

周二公布的数据显示，美国4月独栋新屋销售创下24年来最大增幅，触及逾八年最高水平，新屋价格也飙升至纪录高位。

美国之前还发布了一系列乐观的经济数据，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员也接连发表讲话，强调了6月或7月升息的可能性。楼市数据强化了未来几个月将升息的预期，并缓解了投资者的担忧。投资者之前担心经济可能不会有足够的韧性，能经受住借款成本上升的冲击，不管利率上升幅度多么温和。

对政策敏感的美国两年期公债收益率(殖利率)US2YT=RR报0.9264%，稍早曾升至周二触及的10周高点0.930%。美国利率期货<0#FF:>反映7月前升息的机率超过60%，而大约10天前机率仅为20%左右。

“美联储官员似乎达成共识，他们必须重新考虑升息，因为市场一直预期几乎不可能升息，”渣打银行金融市场主管Koichi Yoshikawa表示。

由于升息会增加利息收入，有利于金融股，提振银行股价。

美股方面，标普500指数.SPX收涨1.4%，受科技股和银行股涨势提振，后者将从升息中受益。

隔夜欧洲股市大幅攀升，也是受金融股提振，泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨2.3%，至4月末以来高点。

欧洲方面的消息大多有助投资人信心。

英国一项民调显示，留欧阵营的支持率领先脱欧阵营13个百分点，而欧洲国家财长料将同意提供希腊新贷款之际，希腊公债收益率跌至六个月低位。

在一项重大突破中，欧元区财长、希腊及国际货币基金组织(IMF)周三凌晨亦达成一项协议，将处理减免希腊债务的要求。

英国脱欧民调消息，提振英镑GBP=D4周二劲升1.1%，为10周来最大单日涨幅。

英镑兑美元报1.4607美元，接近上周高位1.4663，若升破此处，可能进一步上探5月初触及的四个月高点1.4770。

英镑期权隐含波动率GBPVOL=也降至近一个月低点，亦明显显示退欧疑虑缓解。

美元兑多数其他货币均上涨，得益于对美国的加息预期。

美元指数持平报95.604，稍早曾升至两个月高点95.661.

美元兑日圆JPY=EBS涨0.2%至110.165日圆，脱离本周低位109.12，并逼近周五所及三周高点110.59.

欧元兑美元EUR=EBS持稳在1.1145，接近周二所及10周低点1.1133美元。欧元自5月初触及八个月高点1.1616以来已跌逾4%。对于就希腊债务问题达成协议的消息，欧元几乎没有反应。

澳元/美元AUD=D4变动亦不大，报0.7186。澳元周二跌至12周低位0.7145美元，因市场对澳洲央行的降息预期而承压。

现货金XAU=最新报1,227.60美元，上涨0.1%，周二曾触及每盎司1,226.50美元的六周低位。

许多新兴市场货币都受到美元走坚的压力，但土耳其里拉TRYTOM=D3跳涨1.6%，脱离近四个月低位，此前对投资者友善的副总理Mehmet Simsek保住了在政府的职位。

油价持坚，受助于整体风险偏好上升及美国原油库存下降的预期。

美国原油期货CLc1上扬1.3%至每桶49.25美元，接近亚洲盘初所及的七个半月高点49.29美元。

布兰特原油期货LCOc1上扬1.2%至49.18美元，接近上周触及的六个月高位49.85美元。(完)