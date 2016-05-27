美国数据公布后亚股微涨 美元盘整本月涨势

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京/新加坡5月27日 - 亚洲股市周五微涨，美国数据依然表明经济状况良好，而美元兑主要货币呈守势。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%至两周高点，本周有望累计上涨2.2%。
日经指数.N225小涨0.4%，受日本可能推迟上调消费税的憧憬提振，这助益日经指数本周累计涨幅扩大到1.5%。
中国沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC分别小跌0.1%，本周周线可能分别跌0.6%和0.3%。
香港恒生指数.HSI亦跌0.3%，但本周累计可望跳涨2.4%。
美国股市在连续两日强劲上涨后，周四道琼工业指数.DJI收低0.13%，标准普尔500指数.SPX近持平，因公用事业类股的上涨抵消了材料类股、银行股和其它周期性工业股下跌的影响。
周四公布的美国数据显示，耐久财订单、成屋待完成销售和上周初请失业金人数表现强劲，但资本财订单现和堪萨斯联储制造业调查表现疲软。
“市场一直注意有关美国经济形势的线索。正面的数据将暗示，美国联邦公开市场委员会(FOMC)最早在6月升息的条件或许已成熟，”新加坡IG的市场分析师Bernard Aw说。
“市场参与者将对美国数据超级敏感，下周的通胀和就业数据将受到密切关注，”他说。
美元兑日圆JPY=上涨0.2%至109.92日圆，隔夜下跌0.4%。本周美元料将下跌0.2%。
欧元兑美元EUR=徘徊在1.1183美元点位附近，周四上涨0.3%，但本周料将下跌0.4%。
美元指数.DXY几近持平于95.236，之前在隔夜市场下跌0.3%，远离周三触及的两个月高点95.661。美元指数本周料录得0.1%的跌幅，但本月料上涨2.3%。
因美联储多位官员发表看起来支持升息的讲话，有关美联储可能最早在6月或7月就加息的预期升温，促使美元在本周稍早上涨。
金融市场目前关注美国第一季GDP数据修正值，以及美联储主席叶伦稍晚在哈佛大学主办的一场活动上的讲话。
“考虑到近期决策者言论的一致性，我们不认为叶伦会给升息预期泼冷水，事实上她很可能讲话巩固这种预期，”BK Asset Management的外汇策略部主管Kathy Lien说道。
“经济学家预计美国第一季GDP数值将被上修，因此美元今日的回落料将是暂时现象。”
澳元下滑，之前受国内资本支出数据提振而在隔夜市场上涨。澳元兑美元AUD=D4周二曾触及近三个月低点0.7145，最新报0.7216，下滑0.1%。
大宗商品方面，原油价格隔夜触及每桶50美元，为七个月来首见，在这之后油价进入盘整模式。
布兰特原油LCOc1跌0.8%至每桶49.21美元，周四最高涨至50.51美元。周线有望涨1%。
美国原油期货跌0.4%至每桶49.13美元，昨日曾涨至50.21美元，周线有望涨2.9%。
加拿大油砂产区的野火、尼日利亚和利比亚能源产业动荡、OPEC成员国委内瑞拉经济几乎崩溃，使每日原油产量减少近400万桶，这激发了对原油期货的买兴。
本周市场冒险意愿上升，令金价承压，金价有可能创出九周最大周线跌幅。
现货金XAU=跌0.6%至每盎司1,213.10美元，接近盘中早前创下的八周低点1,211.30，周线可能下滑3.1%。(完)
(编译/审校 孙国玉/汪红英/张若琪/高琦/白云/戴素萍/徐文焰/王兴亚)
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