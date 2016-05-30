亚洲股市下滑 叶伦有关加息的讲话提振美元

路透东京5月30日 - 亚洲股市周一下滑，美元指数创两个月新高，因美联储主席叶伦暗示可能临近加息。

叶伦周五表示，如果经济如预期般加速成长，继续创造就业，美联储应该在“未来几个月内”升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.2%。

日股日经指数.N225涨0.9%，因日圆走软，且市场预计政府将推迟明年4月上调消费税的计划。

“市场害怕‘出人意料的负面消息’，”摩根大通股票衍生品和量化策略董事总经理Michiro Naito说，并称在美联储政策决定等重大事件即将发生前，投资者将仍对建立大规模头寸有所顾忌。

本自民党副总裁高村正彦周一会见首相安倍晋三之后称，安倍晋三表示他将把明年消费税调升计划延后两年半。高村正彦的说法证实了多名消息人士周日向路透披露的讯息。

美股上周五上涨，周线录得涨幅。周一美国金融市场因适逢阵亡将士纪念日休市。

虽然美国利率走高可能冲击全球流动性，但华尔街对叶伦的评论反应平淡，因他们认为在12月升息过后，美国经济强健程度足以经受再一次升息。

叶伦的评论大致与其他美联储官员一致，他们近几周暗示决策者可能最快于下月升息。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，全球市场看来对于夏季升息已经做好准备，尽管他并未明确提及采取行动时间。

根据芝加哥商业交易所(CME)数据，美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月14-15日会议升息的机率从叶伦发表评论前的30%升至34%。

市场押注7月26-27日政策会议升息的机率升至60%，是一个月前估计数字的两倍有余。

美元指数.DXY一度触及两个月新高95.940，最新上涨0.4%，报95.897。

美元兑日圆JPY=上涨0.5%，报110.96日圆，此前触及一个月高位111.03日圆。

美国上周五公布数据显示，美国第一季经济增长放缓，不过放缓程度没有最初估计的那么大，这也提振美元。

由于叶伦对就业市场的强调，周五的美国非农就业报告将比通常更受关注。

分析师预计美国5月就业岗位增加17万个，略高于4月增幅，平均时薪料增长0.2%。

欧元兑美元EUR=持于两个半月低点附近，微跌0.1%至1.1104美元。

欧洲央行周四将举行会议，外界预计该行将维持利率不变，并重申其重点将放在落实3月份宣布的刺激方案上。

原油期货维持在略低于每桶50美元的水平，美元走强带来稍许压力。原油期货上周周线上涨。

布兰特原油期货LCOc1跌0.1%至每桶49.25美元，上周上涨1%。美国原油CLc1涨0.1%至49.36美元，上周上涨约3%。

美元强势打击现货金XAU=，现货金跌0.8%至每盎司1,202美元，稍早曾创2月末以来最低水平1,199.60美元。(完)