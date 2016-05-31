亚股走坚 但月线料将下跌

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京/新加坡5月31日 - 亚股周二从震荡开局中回升，但本月料仍降录得跌幅，美元则弹离近来高点。对美国联邦储备委员会(美联储/FED)最早可能在下月升息的预期推动美元近期创下高点。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.4%，本月料累计下跌1.9%。
日股日经指数.N225下滑0.5%，前一交易日上扬1.4%。5月至今累计涨2.9%，主要归功于日圆走软的提振。
今日稍早公布的数据显示，日本4月工业生产意外上升，暗示尽管出口疲软且熊本附近地区接连受到地震打击，但产出数据仍为脆弱经济提供一些复苏的希望。
中国沪深300指数.CSI300涨2.1%，沪综指.SSEC涨1.9%，月线料将分别录得0.7%和2.1%的跌幅。
香港恒生指数.HSI涨0.9%，5月料将累计跌1.2%。
伦敦和纽约市场周一逢公共假日休市之际，欧股在清淡交投下触及一个月新高，给亚洲股市带来提振。
“关注焦点为美国经济数据，”新加坡IG市场分析师Bernard Aw在一份报告中写道。“投资者将注意观察，本周的美国数据是否能印证美国联邦储备委员会(美联储/FED)的较乐观论调。”
美元近期大涨，因美联储主席叶伦上周五称，如果经济成长生温且就业市场持续改善，则应在“未来几个月”升息，这使美国升息的预期升温。
在这一背景下，定于周三公布的美国5月民间供应管理协会(ISM)制造业数据，以及周五的非农就业数据将较往常更受关注。若数据表现强健，则可能进一步增强美联储最快在6月14-15日下次政策会议升息的预期。
分析师预测美国5月新增17万个就业岗位，略高于4月增幅。时薪料较上月上升0.2%。
美元指数.DXY持稳于95.574，距离两个月高点95.968不远，本月以来涨幅近2.7%。
美元兑日圆JPY=EBS变动不大，报111.080日圆。但美元/日圆上日上扬高见111.455，为一个月来高位，5月有望录得4.4%涨幅。
欧元/美元EUR=EBS亦持平报1.11470美元，但盘旋于上日触及的两个半月低点1.1097附近。5月恐录得2.7%跌幅。
在石油输出国组织(OPEC)周四会议召开之前，原油期货波动有限。大多数分析师认为OPEC产量不会有任何改变。
周一美国适逢阵亡将士纪念日假期，美国原油没有结算价。美国原油周二上涨0.5%，报每桶49.55美元，受美国开始进入夏季驾车出游季需求旺季地提振。美国原油本月涨幅料将达8%。
布兰特原油期货LCOc1持稳在每桶49.73美元，月线料将上涨3.3%。
虽然美元涨势周二稍歇给予金价支撑，但近来冒险意愿回温，可能推动金价创下去年11月来最大月度跌幅。
现货金XAU=上涨0.7%，报每盎司1,213.00美元，但月线可能下滑6.2%。(完)
(编译/审校 汪红英/刘秀红/王颖/蔡美珍/李婷仪/徐文焰/张荻/张明钧/刘秀红/许娜)
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