亚股走高 市场静待美非农就业报告以寻找联储升息线索

路透东京/新加坡6月3日 - 亚洲股市周五走升，投资者静待美国就业数据出炉。该数据对美国联邦储备委员会(美联储/FED)于本月或7月升息的可能性有重大影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨0.4%，本周或收高0.3%。日股日经指数.N225小涨0.2%，本周跌幅缩减至1.5%。

中国股市表现不一，沪深300指数.CSI300几无变动，沪综指.SSEC则下跌0.2%，两个指数本周都料将录得约3.5%的涨幅。

香港恒生指数.HSI上涨0.3%，本周有望上升1.7%。

备受关注的美国非农就业报告将在1230GMT公布，市场预计5月新增16.4万个工作岗位，平均时薪则料增长0.2%。

美联储主席叶伦将在下周一发布讲话，这是美联储在进入静默期以前的最后一次与市场沟通机会，之后将迎来6月14-15日的政策会议。

“如果就业数据大致符合市场预估，同时如果叶伦对升息维持肯定论调，我认为6月升息的机率相当高，”三井住友资产管理策略分析师Masahiro Ichikawa称。

目前美国货币市场期货行情反映6月升息的机率仅约20%，不晚于7月升息的机率为60%。

美国股市周四持坚，标准普尔500指数.SPX上涨0.28%，至2,105.26点，主要由保健类股.SPXHC以1.3%的升幅领涨。

标普500指数只要再上涨1%左右，就能创下收盘纪录新高。

过去几周全球市场对于美联储短期内政策方向感到困惑，因美国数据相对强劲，但全球经济仍疲软不振及英国退出欧盟疑虑，为前景投下阴影。

“市场目前反映的升息机率较小，一部分是因为英国脱欧的疑虑。这也是可能影响美联储的事件，”Ichikawa称。

全球环境的不确定性因欧洲央行而更加突出。欧洲央行周四预测到2018年消费者物价指数仍将低于目标，因廉价能源影响其他商品和服务价格的效应还在。

欧洲央行周四微幅上调了欧元区今年的经济增长和通胀预估，但维持处于负值区间的主要利率不变，并称将继续推进前所未有的刺激举措的落实。

德债收益率DE10YT=TWEB周四触及三周低位0.109%，此前欧洲央行给出保守的经济展望。

欧元兑美元EUR=周五几无变动，报1.115美元，此前自周四稍早触及的本周高位1.1221回落。

欧元兑日圆EURJPY=R最新报121.38，上交易日跌至三年低位121.065日圆。

日圆兑美元JPY=EBS持稳在108.915；周四曾创下两周高位108.525，市场人士将之归因于对日本首相安倍晋三欠缺明确刺激计划感到失望。日圆兑美元本周料将升值1.3%。

当有关于经济的不利消息时，日圆会走强，因日圆通常是套利交易中的融资货币。

美元指数持平于95.565。

油价获得支撑，布兰特原油期货LCOc1持稳在每桶50美元上方，其于周四在七个月来首次升逾50美元关口，此前美国原油库存下降抵消了石油输出国组织(OPEC)未能就产量上限达成一致的影响。

布兰特原油期货持稳于每桶50.10美元，本周周线或将上涨1.6%。

美国原油期货CLc1亦持平于每桶49.19美元。本周初跌逾1美元，本周周线料下跌0.3%。

OPEC周四未能就石油产量策略达成明确协议，因伊朗坚持该国要大幅增产，不过其老对头沙特阿拉伯承诺不会向市场大量过度供油，并试图修复组织内部的关系。(完)