亚股因叶伦乐观看待美国经济而走高 美元则下跌

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透香港6月7日 - 亚洲股市周二触及五周高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济前景的评估基本乐观；与此同时，美元下跌，因美国未来几个月升息的预期降温。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS上涨0.5%，两周涨幅累计达6%，因投资者研判美联储谨慎立场利好股市。
“叶伦昨天的讲话淡化了上周就业报告的影响，对美国经济前景持谨慎乐观看法，”HSBC Private Bank亚洲投资策略部主管Fan Cheuk Wan称。
“她的讲话暗示，全球仍陷于低增长和低收益的环境，这应有利于风险资产并维持美元疲势，”她说。
叶伦称，上月就业报告“令人失望”，但警告不要孤立地过度看重该就业报告。
她的讲话鼓舞了全球市场，美股收盘略低于近期纪录。
在亚洲，香港股市引领地区市场上涨，恒生指数.HSI升1%，投资者在该地区估值便宜的市场逢低买入。
货币市场的期货反映出，有关美国7月升息的押注进一步下调，升息机率从叶伦讲话前的30%降至约20%。而在上周五美国非农就业报告出炉前，有关7月升息的押注机率还高达约60%。
由于美联储暗示他们不会急于升息，公债收益率下滑，美国10年期公债收益率从上周的1.84%回落到1.74%，指标公债收益率今年迄今的降幅为63个基点。
公债收益率的走低，导致资金继续流向收益较高的公司债，亚洲债券指数.JPMACI已经触及新高。
根据汤森路透数据，最近几周，亚股基金的流入速度明显回升。
美元指数.DXY =USD触及四周低点93.745，之后反弹至94.066。
欧元兑美元EUR=下跌至1.13520美元，此前一度触及四周高位1.3930美元；日圆兑美元JPY=同样下跌，从周一所及的五周高点106.35日圆，回落至107.545。
澳元兑美元AUD=D4报0.7365美元，位于周一所及的四周高点0.7392美元下方，澳洲央行将于0430 GMT宣布政策决议。
外界普遍预期，澳洲央行继上个月降息后，今天将维持利率不变。
其他市场方面，油价持坚，此前尼日利亚(奈及利亚)石油行业遭受新一波袭击，且美国原油库存再度减少。
布兰特原油期货LCOc1周一盘中触及七个月高点50.83美元，周二盘初略为回落。
美国原油期货CLc1在亚洲盘中持稳，周一上涨2.2%，为三周以来最大单日涨幅。(完)
(编译 许娜/李爽/高琦/陈宗琦/张若琪 审校 张明钧/王颖/王丽鑫/蔡美珍)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。