亚股因叶伦乐观看待美国经济而走高 美元则下跌

路透香港6月7日 - 亚洲股市周二触及五周高位，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济前景的评估基本乐观；与此同时，美元下跌，因美国未来几个月升息的预期降温。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 .MIAPJ0000PUS上涨0.5%，两周涨幅累计达6%，因投资者研判美联储谨慎立场利好股市。

“叶伦昨天的讲话淡化了上周就业报告的影响，对美国经济前景持谨慎乐观看法，”HSBC Private Bank亚洲投资策略部主管Fan Cheuk Wan称。

“她的讲话暗示，全球仍陷于低增长和低收益的环境，这应有利于风险资产并维持美元疲势，”她说。

叶伦称，上月就业报告“令人失望”，但警告不要孤立地过度看重该就业报告。

她的讲话鼓舞了全球市场，美股收盘略低于近期纪录。

在亚洲，香港股市引领地区市场上涨，恒生指数.HSI升1%，投资者在该地区估值便宜的市场逢低买入。

货币市场的期货反映出，有关美国7月升息的押注进一步下调，升息机率从叶伦讲话前的30%降至约20%。而在上周五美国非农就业报告出炉前，有关7月升息的押注机率还高达约60%。

由于美联储暗示他们不会急于升息，公债收益率下滑，美国10年期公债收益率从上周的1.84%回落到1.74%，指标公债收益率今年迄今的降幅为63个基点。

公债收益率的走低，导致资金继续流向收益较高的公司债，亚洲债券指数.JPMACI已经触及新高。

根据汤森路透数据，最近几周，亚股基金的流入速度明显回升。

美元指数.DXY =USD触及四周低点93.745，之后反弹至94.066。

欧元兑美元EUR=下跌至1.13520美元，此前一度触及四周高位1.3930美元；日圆兑美元JPY=同样下跌，从周一所及的五周高点106.35日圆，回落至107.545。

澳元兑美元AUD=D4报0.7365美元，位于周一所及的四周高点0.7392美元下方，澳洲央行将于0430 GMT宣布政策决议。

外界普遍预期，澳洲央行继上个月降息后，今天将维持利率不变。

其他市场方面，油价持坚，此前尼日利亚(奈及利亚)石油行业遭受新一波袭击，且美国原油库存再度减少。

布兰特原油期货LCOc1周一盘中触及七个月高点50.83美元，周二盘初略为回落。

美国原油期货CLc1在亚洲盘中持稳，周一上涨2.2%，为三周以来最大单日涨幅。(完)