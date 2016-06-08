亚股持平 中国贸易数据疲弱抵消油价走高等积极因素

路透新加坡/东京6月8日 - 亚洲股市周三持平，因中国出口数据不及预期，抵消了能源板块前景光明及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预计将延迟的积极影响。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，此前中国公布的5月贸易数据表现疲弱，令市场风险偏好受抑。

日本日经指数.N225延续跌势，日内跌0.3%，受日圆走强拖累。

“全球股市走坚，但这并不表明风险偏好升温。股市上涨主要是受油价上升提振，”IG的市场策略师Bernard Aw在一份报告中说，“有鉴于此，亚洲今日或许不会出现太多风险偏好升温情况，因为市场参与者依然谨慎。”

中国股市也下跌，沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均下跌0.7%。香港恒生指数.HSI跌0.4%。

中国海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月贸易顺差为499.8亿美元，路透预估中值为580亿美元。

美股方面，标准普尔500指数.SPX收盘涨0.1%至2,112点，距去年5月创下的纪录收盘高位低不到20点。

标普500指数涨势系由能源股.SPNY上涨2.1%所带动。有关美国国内石油库存下降的预期、以及尼日利亚石油业遇袭引发供应短缺疑虑，推升油价跳涨超过1%触及今年高点，从而提振能源类股。

美国石油协会(API)周二在美股收盘后公布的报告支撑了市场，该报告显示，上周美国原油库存减少360万桶，降幅大于预期的270万桶。

美国原油期货CLc1上涨0.1%至每桶50.43美元，逼近周二高点50.53美元，后者也是去年10月以来最高水准。

布兰特原油LCOc1变动不大，报每桶51.47美元，距离稍早触及的八个月高点51.55美元仅有咫尺。

投资者进一步降低对美联储加息的预期，因上周五公布的就业报告显示，5月新增非农就业岗位锐减。

周二公布的数据确认了美国第一季非农生产率下降，因劳工相关成本上升，表明企业可能必须放慢聘雇速度。今年初企业的聘雇速度超过了营收增速。

“产出增速低于就业增速，因此生产率下降，”汇丰证券宏观经济策略主管Shuji Shirota表示。“如果就业停止增加，同时生产率仍不增长，那将是令人担心的迹象。”

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR最新报1.7108%，测试1.7%附近的强劲支撑；隔夜曾跌至1.713%。

欧洲方面，德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB周二触及记录低点0.045%，因投资者在英国脱欧公投前寻求避险。

英镑脱离周一触及的三周低位，但走势仍震荡。英镑兑美元GBP=D4交投于1.4542美元，周一低点在1.4352。

美元也在近四周低位附近弱势整理，此前出炉的非农就业报告打压了对美联储在未来数月升息的预期。

美元指数.DXY =USD报93.732，为近一个月低点。

欧元兑美元EUR=升0.1%至1.13690美元，日圆兑美元JPY=D4则上扬0.6%至106.735日圆。(完)