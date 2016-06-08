亚股持平 中国贸易数据疲弱抵消油价走高等积极因素

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透新加坡/东京6月8日 - 亚洲股市周三持平，因中国出口数据不及预期，抵消了能源板块前景光明及美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息预计将延迟的积极影响。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，此前中国公布的5月贸易数据表现疲弱，令市场风险偏好受抑。
日本日经指数.N225延续跌势，日内跌0.3%，受日圆走强拖累。
“全球股市走坚，但这并不表明风险偏好升温。股市上涨主要是受油价上升提振，”IG的市场策略师Bernard Aw在一份报告中说，“有鉴于此，亚洲今日或许不会出现太多风险偏好升温情况，因为市场参与者依然谨慎。”
中国股市也下跌，沪深300指数.CSI300和沪综指.SSEC均下跌0.7%。香港恒生指数.HSI跌0.4%。
中国海关总署周三公布，以美元计价5月出口同比下降4.1%；进口同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6%。5月贸易顺差为499.8亿美元，路透预估中值为580亿美元。
美股方面，标准普尔500指数.SPX收盘涨0.1%至2,112点，距去年5月创下的纪录收盘高位低不到20点。
标普500指数涨势系由能源股.SPNY上涨2.1%所带动。有关美国国内石油库存下降的预期、以及尼日利亚石油业遇袭引发供应短缺疑虑，推升油价跳涨超过1%触及今年高点，从而提振能源类股。
美国石油协会(API)周二在美股收盘后公布的报告支撑了市场，该报告显示，上周美国原油库存减少360万桶，降幅大于预期的270万桶。
美国原油期货CLc1上涨0.1%至每桶50.43美元，逼近周二高点50.53美元，后者也是去年10月以来最高水准。
布兰特原油LCOc1变动不大，报每桶51.47美元，距离稍早触及的八个月高点51.55美元仅有咫尺。
投资者进一步降低对美联储加息的预期，因上周五公布的就业报告显示，5月新增非农就业岗位锐减。
周二公布的数据确认了美国第一季非农生产率下降，因劳工相关成本上升，表明企业可能必须放慢聘雇速度。今年初企业的聘雇速度超过了营收增速。
“产出增速低于就业增速，因此生产率下降，”汇丰证券宏观经济策略主管Shuji Shirota表示。“如果就业停止增加，同时生产率仍不增长，那将是令人担心的迹象。”
10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR最新报1.7108%，测试1.7%附近的强劲支撑；隔夜曾跌至1.713%。
欧洲方面，德国10年期公债收益率DE10YT=TWEB周二触及记录低点0.045%，因投资者在英国脱欧公投前寻求避险。
英镑脱离周一触及的三周低位，但走势仍震荡。英镑兑美元GBP=D4交投于1.4542美元，周一低点在1.4352。
美元也在近四周低位附近弱势整理，此前出炉的非农就业报告打压了对美联储在未来数月升息的预期。
美元指数.DXY =USD报93.732，为近一个月低点。
欧元兑美元EUR=升0.1%至1.13690美元，日圆兑美元JPY=D4则上扬0.6%至106.735日圆。(完)
(编译 刘秀红/汪红英/李婷仪/李爽/徐文焰；审校 郑茵/许娜/张荻/张若琪)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。