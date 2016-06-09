亚股小涨 新西兰元因央行维持利率不变大幅上扬

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月9日 - 亚股周四小涨，隔夜美国股市小幅上涨。美元走软提振了黄金和原油等大宗商品的价格。
新西兰元涨至一年新高，之前新西兰央行一如预期维持利率不变；市场有人曾预测该行会降息。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。
在通胀疲软且出口停滞之际，韩国央行意外调降指标利率至1.25%的纪录低点，在这之后韩股综合股价指数.KS11小涨0.3%。随着政府对陷入困境的航运及造船行业进行重大改革，恐将出现庞大失业潮之际，韩国央行此举可能是为经济提供缓冲。
“许多人预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在6月或7月升息，但在美国公布5月就业数据之后，如今看来6月升息的可能性尽失。韩国央行或许认为在美联储升息前采取行动是更安全的作法，”三星证券固定收益分析师Lee Sur-bee表示。
日股日经指数.N225下跌1%，受到日圆走强打压。香港及中国金融市场因逢端午节假期休市。
美股方面，道琼工业指数.DJI上日收高0.4%，自4月以来首度升破18,000点关卡，因美元走软提振了部分大宗商品相关个股。
继上周五美国公布逊于预期的非农就业报告后，过去一周投资者对全球风险较高资产退避三舍。市场认为，这份疲弱的就业数据大大降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在夏季升息的机率，从而令美元丧失了一些上涨动能。
美元兑日圆JPY=下滑0.3%至106.64日圆，接近周一所及一个月低点106.35。
欧元兑美元EUR=涨至一个月高点1.1415，欧洲央行开始执行购买公司债的刺激计划后，欧元展开最新一波反弹。
新西兰元兑美元NZD=D4上涨约1.5%至一年高点0.7139美元，此前新西兰央行维持利率不变，但保持宽松倾向。
“我们感到意外，我们原先预期央行会降息。我们仍然预计会降息一次，而下次的时机则在8月。这种预期的一个主要原因是汇率持续走强，”ASB银行资深分析师Jane Turner指出。
“新西兰央行仰赖新西兰元贬值，以达成通胀目据；从汇率当前水准看来，他们若不降息的话将无法达到这个目的。”
在大宗商品方面，美国原油CLc1扩大海外市场的涨势，攀抵每桶51.67美元的11个月高位。除美元走贬之外，主要产油国尼日利亚石油设施遭到破坏引起对供应的担忧，亦提振油价。
布兰特原油LCOc1高见每桶52.86美元，为2015年10月以来高位。
现货金XAU=挺升至每盎司1,266.01美元的三周高位，铝价CMAL3则在海外市场爬升至每吨1,612.50美元的一个月高位。铜价CMCU3亦小幅上扬。(完)
(编译 王颖/张明钧/孙茉莉/龚芳; 审校 张涛/张荻/许娜/王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。