亚股小涨 新西兰元因央行维持利率不变大幅上扬

路透东京6月9日 - 亚股周四小涨，隔夜美国股市小幅上涨。美元走软提振了黄金和原油等大宗商品的价格。

新西兰元涨至一年新高，之前新西兰央行一如预期维持利率不变；市场有人曾预测该行会降息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。

在通胀疲软且出口停滞之际，韩国央行意外调降指标利率至1.25%的纪录低点，在这之后韩股综合股价指数.KS11小涨0.3%。随着政府对陷入困境的航运及造船行业进行重大改革，恐将出现庞大失业潮之际，韩国央行此举可能是为经济提供缓冲。

“许多人预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将在6月或7月升息，但在美国公布5月就业数据之后，如今看来6月升息的可能性尽失。韩国央行或许认为在美联储升息前采取行动是更安全的作法，”三星证券固定收益分析师Lee Sur-bee表示。

日股日经指数.N225下跌1%，受到日圆走强打压。香港及中国金融市场因逢端午节假期休市。

美股方面，道琼工业指数.DJI上日收高0.4%，自4月以来首度升破18,000点关卡，因美元走软提振了部分大宗商品相关个股。

继上周五美国公布逊于预期的非农就业报告后，过去一周投资者对全球风险较高资产退避三舍。市场认为，这份疲弱的就业数据大大降低了美国联邦储备理事会(美联储/FED)在夏季升息的机率，从而令美元丧失了一些上涨动能。

美元兑日圆JPY=下滑0.3%至106.64日圆，接近周一所及一个月低点106.35。

欧元兑美元EUR=涨至一个月高点1.1415，欧洲央行开始执行购买公司债的刺激计划后，欧元展开最新一波反弹。

新西兰元兑美元NZD=D4上涨约1.5%至一年高点0.7139美元，此前新西兰央行维持利率不变，但保持宽松倾向。

“我们感到意外，我们原先预期央行会降息。我们仍然预计会降息一次，而下次的时机则在8月。这种预期的一个主要原因是汇率持续走强，”ASB银行资深分析师Jane Turner指出。

“新西兰央行仰赖新西兰元贬值，以达成通胀目据；从汇率当前水准看来，他们若不降息的话将无法达到这个目的。”

在大宗商品方面，美国原油CLc1扩大海外市场的涨势，攀抵每桶51.67美元的11个月高位。除美元走贬之外，主要产油国尼日利亚石油设施遭到破坏引起对供应的担忧，亦提振油价。

布兰特原油LCOc1高见每桶52.86美元，为2015年10月以来高位。

现货金XAU=挺升至每盎司1,266.01美元的三周高位，铝价CMAL3则在海外市场爬升至每吨1,612.50美元的一个月高位。铜价CMCU3亦小幅上扬。(完)