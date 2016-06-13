亚洲跌至两个月低位日圆上涨 英国退欧担忧令市场承压

路透香港6月13日 - 亚洲股市周一创下逾两个月最大跌幅，日圆上涨，因为在本周主要央行会议之前，高风险资产受打压，而且紧张的投资者在等待结果可能让英国退出欧盟的公投。

近期一连串疲弱经济数据也令近日投资者信心受挫，数据显示，尽管全球央行近年来采取大规模放松政策，但全球经济仍然不济。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)、英国央行、瑞士央行和日本央行本周都将召开会议。预计在英国或将退欧对全球影响的审慎气氛升高的背景下，这些央行均将维持货币政策不变。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌1.6%，创4月5日以来单日最大跌幅。最近两个交易日该指数下跌3.4%。

日股领跌区域股市，日经指数.N225在震荡交投中下挫3%。

“由于结构性改革没有兑现，许多长期投资者已经放弃日股。另一方面，货币政策决定只具有短期效果，”近来拜访了亚洲投资者的摩根大通股市衍生品主管Michiro Naito表示。

交易所数据显示，1-5月外资净卖出大约4.5万亿日圆(420.7亿美元)日本股票，与上年同期的净买入约2.83万亿日圆相比可谓转变明显。

疲弱的数据也让今年在中国和印度寻找亮点的投资者感到失望。

最新数据显示，中国1-5月固定资产投资同比增长9.6%，逊于路透预估中值10.5%，并创下2000年5月以来最低水平，当时为9.5%。统计局称经济仍存在下行压力。

“由于债务问题，我们已经下调了中国市场；我们认为到第三季，增长数据可能开始反映更加普遍的放缓，”中信里昂证券(CLSA)中国及香港策略主管Francis Cheung表示。

标普500指数E-迷你期货ESc1在亚洲时段下跌0.4%，反映出偏空的人气；周五美股大幅下跌。周日美国奥兰多一家夜总会发生美国史上最严重枪击事件也加剧了悲观人气。

汇市方面，投资者情绪倾向避险，日圆兑美元JPY=升至五周高点。日圆报在106.05，为5月3日来最高。

英镑近几周起伏不定，受6月23日退欧公投相关消息影响。

周一稍早，英镑兑日圆GBPJPY=R一度跌至150.63日圆，为2013年8月来最低水平，欧元兑日圆EURJPY=R则滑落至119.44日圆，为2013年4月来最低。

周六两项民调显示，英国选民对于留在或离开欧盟的看法仍难分轩轾。

“在公投前，许多投资者认为英镑将走低，日圆与瑞郎表现会比较好，”Brown Brothers Harriman全球汇市策略主管Marc Chandler在报告中表示。

“欧元区和中东欧等货币易受波动，总体来看风险资产预期将因退欧的胜出而走软，”他说道。

原油期货扩大跌幅，上周五曾重挫3%，美元走强及数据显示美国活跃钻机数连续第二周增加，打压油价。

美国原油期货CLc1跌0.8%，至每桶48.69美元；布兰特原油期货LCOc1跌0.6%，报每桶50.25美元。

政府公债获益，日本10年期债券JP10YT=RR收益率再创纪录低点。金价上涨，徘徊在三周高点附近。现货金XAU=涨0.3%，报每盎司1,277.51美元。(完)