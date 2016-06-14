亚洲股市下滑 受累于美联储会议和英国公投的相关忧虑

路透东京6月14日 - 亚洲股市周二下滑，今日稍晚美国联邦储备委员会(美联储/FED)将召开为期两天的会议，此外市场越来越担心本月英国或在公投中选择离开欧盟。

英镑和欧元近几个交易日遭受打击，分析师担心英国退欧或令欧洲重新陷入衰退。投票人看上去在6月23日公投前依然意见不一，ICM周一公布的两项民调显示，退欧阵营支持率进一步领先于留欧阵营。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，此前美股连续三日下跌。

日经指数.N225下滑1.5%，周一重挫3.5%。

“短期对冲基金已经开始对英国退欧进行押注，而期货市场人士可能会主导今日市场走势。”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。

指标10年期日债JP10YTN=JBTC收益率一度跌至负0.175%，创下纪录新低，稍后略回升至-0.170%。

本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)议息会议的不确定性已令市场承压，不过市场普遍预期继5月远远弱于预期的非农就业报告公布后，美联储将会按兵不动。

“在5月非农就业报告公布前，FOMC一直在积极试图让市场为6-7月升息做好准备，联储不太可能会放弃紧缩立场，除非有更多信息显示就业市场正在走软，”巴克莱的分析师写道。

“不过，就业市场突然放缓以及长期通胀预期下降应该会拉响警报，出于风险管控的考虑，要推迟到英国退欧公投结束后才会采取行动，”他们说。

英国央行、瑞士央行和日本央行本周也将召开政策会议，随着英国退欧公投的临近，这些央行同样可能会维持政策不变。

美元指数.DXY小升至94.395，重新向隔夜高点94.750回升，后者是美元自6月3日遭到不佳非农就业数据打击以来创下的最高水准。

投资者避险情绪升温令被视为避险货币的日圆受益。美元兑日圆JPY=跌0.2%至105.99日圆，朝周一低点105.735回落，后者也是5月初以来的最低水准。

日本财务大臣麻生太郎对日圆再度上涨发出新的警告，称如果外汇市场投机性走势持续不断，他将作出“坚定的回应”。

欧元兑美元EUR=小幅下跌至1.1290美元，兑日圆EURJPY=下跌0.3%至119.69日圆，朝着上日所及的逾三年低点回落。

英镑兑日圆GBPJPY=周一也触及三年低点，最新下跌0.8%，报150.35日圆。英镑兑美元GBP=下跌0.6%至1.4180美元。

原油价格持续下滑，受制于美元上涨以及对欧亚经济前景的忧心，不过尼日利亚供应中断帮助抑制油价跌幅。

布兰特原油LCOc1下跌1%，报每桶49.84美元，美国原油CLc1跌1.1%至48.34美元。(完)