亚洲股市下滑 受累于美联储会议和英国公投的相关忧虑

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京6月14日 - 亚洲股市周二下滑，今日稍晚美国联邦储备委员会(美联储/FED)将召开为期两天的会议，此外市场越来越担心本月英国或在公投中选择离开欧盟。
英镑和欧元近几个交易日遭受打击，分析师担心英国退欧或令欧洲重新陷入衰退。投票人看上去在6月23日公投前依然意见不一，ICM周一公布的两项民调显示，退欧阵营支持率进一步领先于留欧阵营。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.6%，此前美股连续三日下跌。
日经指数.N225下滑1.5%，周一重挫3.5%。
“短期对冲基金已经开始对英国退欧进行押注，而期货市场人士可能会主导今日市场走势。”三菱日联摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说道。
指标10年期日债JP10YTN=JBTC收益率一度跌至负0.175%，创下纪录新低，稍后略回升至-0.170%。
本周美国联邦储备委员会(美联储/FED)议息会议的不确定性已令市场承压，不过市场普遍预期继5月远远弱于预期的非农就业报告公布后，美联储将会按兵不动。
“在5月非农就业报告公布前，FOMC一直在积极试图让市场为6-7月升息做好准备，联储不太可能会放弃紧缩立场，除非有更多信息显示就业市场正在走软，”巴克莱的分析师写道。
“不过，就业市场突然放缓以及长期通胀预期下降应该会拉响警报，出于风险管控的考虑，要推迟到英国退欧公投结束后才会采取行动，”他们说。
英国央行、瑞士央行和日本央行本周也将召开政策会议，随着英国退欧公投的临近，这些央行同样可能会维持政策不变。
美元指数.DXY小升至94.395，重新向隔夜高点94.750回升，后者是美元自6月3日遭到不佳非农就业数据打击以来创下的最高水准。
投资者避险情绪升温令被视为避险货币的日圆受益。美元兑日圆JPY=跌0.2%至105.99日圆，朝周一低点105.735回落，后者也是5月初以来的最低水准。
日本财务大臣麻生太郎对日圆再度上涨发出新的警告，称如果外汇市场投机性走势持续不断，他将作出“坚定的回应”。
欧元兑美元EUR=小幅下跌至1.1290美元，兑日圆EURJPY=下跌0.3%至119.69日圆，朝着上日所及的逾三年低点回落。
英镑兑日圆GBPJPY=周一也触及三年低点，最新下跌0.8%，报150.35日圆。英镑兑美元GBP=下跌0.6%至1.4180美元。
原油价格持续下滑，受制于美元上涨以及对欧亚经济前景的忧心，不过尼日利亚供应中断帮助抑制油价跌幅。
布兰特原油LCOc1下跌1%，报每桶49.84美元，美国原油CLc1跌1.1%至48.34美元。(完)
(编译 孙国玉/孙茉莉/汪红英/李婷仪 审校 高琦/张明钧/张荻/郑茵)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。