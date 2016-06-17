亚股上涨但周线恐收低 英国退欧风险削弱提振英镑

路透东京/新加坡6月17日 - 亚洲股市周五上涨，但周线恐收低，投资者担心英国公投结果为脱离欧盟，因而青睐避险资产，但英国留欧派议员遇袭身亡又使人气转向“留欧”阵营。

英国一名留欧派议员Jo Cox周四在街头遭遇枪击身亡，在英国全国引发震撼，各方针对下周脱欧公投的造势活动暂停。

近期走势震荡的英镑兑美元GBP=涨0.4%至1.4255美元，分析师表示，支持留欧议员遇袭身亡可能会激励民众支持留在欧盟。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.8%，但本周累计下跌近2.5%。

中国沪深300指数.CSI300涨0.9%，沪综指.SSEC涨0.7%，从而使本周周线跌幅分别削减至1.3%和1.2%。

恒生指数.HSI涨0.8%，但本周周线料下跌4%。

美国股市隔夜上涨，指标标准普尔500指数.SPX扳回盘中跌幅，结束五日连跌走势。

“投资人正考量英国退欧风险下滑，不仅多项报导指出数个欧洲对冲基金认为英国不会退欧，同时Cox议员遇袭身亡也不利于退欧公投，”悉尼White Funds Management董事总经理Angus Gluskie表示。

日本股市日经指数.N225上涨1.6%，略为扳回之前跌幅。不过日股本周仍料将下跌5.5%；本周日圆大涨，此前日本央行决定不提出额外的宽松措施来应付通胀消退及全球成长乏力。

汇丰分析师Izumi Devalier在一份报告中称，“日本央行在面临这些风险时持续按兵不动，只会让市场更加怀疑央行已经耗尽政策选项。”

日本财务大臣麻生太郎周五对日圆近期升值发出警告，称他对“单向、快速和投机性”汇率波动深切关注，并表示必要时将紧急应对。这暗示当局可能卖出日圆干预市场。

美元兑日圆JPY=周五扳回一些失土，上涨0.3%至104.57日圆，但本周仍下跌2.2%，且一度曾低见103.555。该周线跌幅为2014年8月以来最大。

美元指数.DXY亦跌0.2%，周线跌幅同样也达2.2%。

欧元兑日圆EUREBS=R上涨0.7%至117.845日圆，但本周仍下挫逾2%。周四时，该货币对挫跌至三年低位115.51日圆。

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，尽管其暗示仍计划在年内升息两次。但美联储下调了经济评估，并表示经济增长放缓将抑制未来几年收紧货币政策的步伐。

随着英国退欧忧虑退潮，原油价格在七日来首见上涨。油价上日急跌近4%。

美国原油CLc1上涨0.7%至每桶46.52美元，布兰特原油LCOc1涨1%至47.66美元。过去六个交易日，这两种指标原油均录得累计约10%的跌幅。

金价隔夜剧烈震荡后，目前小涨0.1%至每盎司1,279.70美元。现货金上日一度升至近两年高点1,315.55美元，但收盘水准距该高位滑落2.8%，因市场押注英国留欧的支持度上升。本周金价可望上涨0.5%。(完)