英国公投前夕亚股虽走高但走势不稳 英镑跳涨

路透香港6月23日 - 亚洲股市周四走高，交头气氛犹豫，因为在英国公投前夕，多数投资者都从日圆及公债等避险资产中寻求避险。

对公投首当其冲的英镑兑美元涨至六个月高位，自上周以来已大幅上涨6%，因投资者在今日稍晚公投之前进行空头平仓。

周三晚间公布的两项民调显示，“留欧”阵营的支持率略微领先，亚洲时段的交投活动依然谨慎、不稳定且清淡。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS涨0.2%。亚洲很多市场处于平盘或平盘略下方。印尼股市.JKSE跌幅居前，但日股日经指数.N225涨幅居前。

IG驻墨尔本的市场分析师Angus Nicholson说，“市场仍极度紧张，未来24小时可能会出现巨大波动。”

多项衡量市场波动性的指标在公投前小幅上升。恒指波幅指数.VHSI升至25上方，而去年12月底约为18；更常用的波动性指数.VIX接近今年以来的最高水准。

投资者在英国公投前大多抱持观望，因两边阵营难分高下，意味着在公投结果出炉之前若大举建仓恐怕有止损出场的风险。上周美银美林基金经理的调查显示，投资者现金水位达到2001年11月以来最高。

国际基金经理人、以1992年做空英镑一战成名的亿万富翁索罗斯表示，英国周四公投若选择退出欧盟，那么英镑跌幅可能比1992年时的15%更大。

英镑兑美元GBP=周四报1.4796美元，此前曾触及今年高点1.4847。

对于日圆的避险需求普遍仍然存在，美元兑日圆JPY=仅上涨0.2%，报104.60日圆，欧元兑日圆EURJPY=上涨0.6%至118.64日圆。

“在公投结果公布前，市场很难取舍方向。英镑显然将是焦点。但其他欧洲货币，尤其是美元兑日圆，同样受到关注，因为这个货币对会反映风险情绪的波动变化，”东京巴克莱首席日本外汇策略师Shin Kadota表示。

公投前，交易所和市场监管者都加强了风险管理系统。新加坡证交所称，提高了企业承诺覆盖交易仓位的现金规模，各大央行也在准备提供紧急流动性。

欧元/美元EUR=涨0.4%至1.13405美元，美元指数.DXY下滑0.1%至93.479。

10年期日本公债价格持坚，收益率报0.13%，10年期和两年日债收益率之差持坚于95个基点。

原油价格上涨，周三因美国政府公布的库存降幅小于预期而收低逾1%。

布兰特原油期货LCOc1涨0.8%，至每桶50.28美元，周三下滑1.5%；美国原油期货CLc1涨0.9%至49.54美元，昨日下滑了1.4%。

现货金XAU=跌至两周低点每盎司1,260.36美元，最新下滑0.4%，至1,261.24美元。(完)