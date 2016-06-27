英镑和亚洲股市下跌 市场苦于英国退欧引发的动荡

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月27日 - 亚洲股市周一下跌，英镑进一步挫低逾2%，市场竭力要摆脱英国退欧决定带来的高度不确定性。
人气依然疲弱，交投仍然波动，即便上周五那波最严重的动荡已经缓解，当时全球股市遭遇了近五年来的最大跌幅。
“世事难料，所以投资者仍不确定他们需要卖出多少风险资产，”瑞穗证券资深外国债券策略师Hiroko Iwaki表示。
“但是假定投资者尚未完成所有的抛盘，这是比较安全的做法。如果股价再跌10%，我也不会意外，”她补充称。
英国退欧带来的诸多问题中，包括英国及欧洲经济体将出现多大程度的放缓，他们将如何协商新的关系，以及欧洲领导人将如何巩固开始分裂的欧盟。
E-迷你标普500指数期货 ESc1下跌0.5%至2,009，接近上周五创下的三个半月低点1,999。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.9%，有英国曝险的个股跌势较大。
澳洲及香港股市皆由金融股带头下跌，因金融业被视为受英国脱欧影响最大的行业之一。
“我们现在见到的是‘脱离自由’现象。我们可能会见到许多领域建立起壁垒。先前因全球化而受惠最多的行业，现将会受创，”一日系资产管理公司基金经理人称。
日经指数.N225上涨1.4%，由上周五重挫7.9%的打击中略为回升，受惠于日本官员拉高警告分贝，称可能干预汇率以稳定日圆。
不过，美元兑日圆JPY=仍下跌0.4%，报在101.80日圆左右。
英镑兑美元GBP=D4下挫2.4%至1.3388美元，距离周五市况巨震时触及的31年低位1.3228仍有一段距离。
欧元EUR=亦承压，兑美元跌近1%，因投资者担心英国退欧可能在欧洲引起反政府情绪，甚至是欧盟解体的说法。
“随着其他成员国举行退欧公投的说法出现，将有(欧元)抛盘，”New Sparta Asset Management董事长Jerome Booth说。
“这股卖压将会更为深远和持久，不仅仅对于美元和日圆，也针对英镑。这将令人担忧欧元区政府公债持有人遭受损失。”
欧元跌至1.1008美元，接近上周五所及三个半月低点1.0912美元。
但英国令人震惊的脱欧决定，或许也激励了其他欧洲国家维持现状以避免风险的意向，周日西班牙人民党在大选中获得的支持率上升。
欧元疲软周一帮助压低人民币/美元跌至2010年12月以来最低水平。
油价早盘下跌逾1%，布兰特原油LCOc1跌1.3%至每桶47.80美元。
对公债与贵金属等避险资产的需求仍然强劲。
亚洲交投早盘，美国10年期公债收益率(殖利率)US10YT=RR下跌近10个基点，至1.480%。周五该收益率低见1.406%，接近2012年7月写下的纪录低位1.381%。
美国利率期货已完全排除美联储今年升息一次的可能性，甚至在2017年底前升息一次的机率也不到50%。
现货金XAU=上涨0.9%至每盎司1,327.2美元。(完)
(编译 高琦/王兴亚/蔡美珍/杜明霞/李春喜/陈宗琦；审校 张明钧/白云/王丽鑫/许娜/孙茉莉/刘秀红)
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