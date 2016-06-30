亚股继续反弹而日圆涨势暂歇 因英国退欧冲击减弱

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京6月30日 - 亚洲股市周四全线上涨，追随隔夜美股的涨势；避险日圆涨势则暂歇，因全球市场看来从上周英国退欧的冲击恢复平静。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS上涨1.3%，进一步远离上周五所及一个月低点，当时因英国退欧决定大跌逾3%。该指数第二季料下跌1%左右。
日经指数.N225涨0.8%。
在市场对于英国退欧最初的恐慌反应过后，“看起来并不像会演变为一场金融危机或者严重的事件，至少目前看是这样的，”大和证券驻东京资深技术分析师Hikaru Sato称。
隔夜市场中，道琼工业指数.DJI涨1.6%；英国富时100指数.FTSE连续第二日上涨，扳回因英国公投退欧导致的全部跌幅。
美国总统奥巴马周三表示，继英国做出退欧决定后，预计短期内全球经济将保持稳定，但同时表达了对于更长期全球成长的担忧。
有关主要央行将在英国退欧后放松货币政策的预期，支撑了全球风险资产。
分析师还认为，最近主权债收益率骤降是推动投资者涌向股市的一个因素。
“虽然英国退欧的全部影响仍不确定，但有一件事是确定的，即英国退欧把全球债券收益率打压至新低，并使全球货币政策在更长时间内更加宽松，”IG市场分析师Angus Nicholson写道。
“负收益率公债激增...在这种情况下，收益率受到的影响从没有这么大过，人们对基本面因素几乎想都不想，就投身到逢低买入的潮流中去。”
过去一周，德国与日本10年期公债收益率(殖利率)双双跌至零以下的历史低点。爱尔兰、法国与荷兰10年期公债收益率周三也下滑至纪录低位，皆逼近零水平。
30年期美国公债收益率同样接近记录低位，但仍为正值。
汇市方面，备受重创的英镑脱离数十年低点。英镑/美元GBP=D4最新报1.3403美元，进一步远离周一所及31年低点1.3122。该货币对本季仍下挫逾6%。
欧元/美元EUR=报在1.1110美元，该货币对在英国退欧公投后数日同样遭受重击，上周五触及3月来低位1.0912美元。
日圆处于守势，因避险气氛降温。美元/日圆JPY=变动不大，报102.650日圆，上周五曾跌至99.00日圆，创2013年11月以来低位。美元/日圆第二季恐录得8%跌幅。
贵金属上扬，一部分是因美元走软，但贵金属涨势亦凸显出，在英国退欧后中长期金融市场情势不确定之际，投资人对避险资产的基本买兴。
银价盘旋于周三触及的一年半高点附近，铂金及钯金隔夜大涨逾3%后持坚。现货金XAU=几近持平，报每盎司1,316.06美元，周三为小幅上扬。
原油价格周三大涨后，回吐部分涨幅，因挪威罢工影响产量的疑虑消退。布兰特原油LCOc1下跌1.2%，至每桶50.02美元，隔夜曾大涨逾4%，因美国原油库存降幅大于预期。
油价已大致收复英国脱欧震撼之后的跌幅。第二季布兰特原油累计上涨26%，因市场寄望一些国家石油产量下滑，将减轻全球供应过剩。(完)
(编译 李春喜/刘秀红/王颖/陈宗琦/蔡美珍；审校 王丽鑫/孙茉莉/许娜/高琦/张若琪)
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