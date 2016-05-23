亚股上涨 日股受疲弱经济数据拖累下滑

路透东京5月23日 - 亚洲股市周一上涨，追随上周五美股涨势；美元脱离近期高位，但仍受支撑，因投资者押注美国联邦储备委员会(美联储/FED)会尽快而非推迟升息。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.6%。美股上周五收高，摆脱了对货币政策进一步收紧预期升温的影响。

日本股市日经指数.N225扩大跌幅，早盘收跌1.1%，因经济数据令人担忧，且报导称日本将按计划继续上调消费税。

开盘前公布的数据显示，日本4月出口较上年同期大幅下滑10.1%，符合分析师预期，但连续第七个月下滑，反映出中国及新兴市场需求疲软。进口也大幅下滑，这提振该国贸易顺差高于预期。

周一公布的一项调查数据初值显示，日本5月制造业活动萎缩速度为逾三年最快，因新订单下挫。这让日本政府和央行承受扩大经济刺激政策的新压力。

除了低迷数据之外，更令人担忧的是日本媒体报导称，日本财务大臣麻生太郎周六在一次会议中告诉美国财长杰克卢，日本将按计划上调消费税。

“市场原本百分百相信消费税上调会推迟，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘说。

投资者预计日本央行将进一步出台刺激措施，或许最早在夏季就这么做。

相比之下，上周美联储公布的会议记录显示，决策者不排除最早在下月升息的可能性，市场于是开始对美国近期升息抱有期待。

据芝加哥商业交易所集团(CME)旗下的FedWatch工具，美国6月升息的机率上周五升至30%，而上周初在4%左右。利率期货市场目前预期美联储今年将升息两次，上周时还预期只有一次。

美联储主席叶伦周五将出席一个哈佛大学主办的讨论会。在此之前，旧金山、圣路易斯、达拉斯、明尼亚波利斯等地区联储总裁，也都将发表谈话。

“联邦利率期货现在暗示，12月前升息的可能性为100%，但2-5年期的风险溢价仍然很低，”摩根士丹利的首席跨资产策略师Andrew Sheets表示。

“在6月政策会议之前，叶伦将分别于5月27日和6月6日进行两次讲话，对于确定上述风险溢价变得很关键。如果她重申鹰派的会议记录说法，可能导致前端曲线趋陡，并推高美元，”他说。

美国数据方面，4月成屋销售增幅高于预期，显示美国经济在第二季继续增强。

美元指数.DXY微跌0.1%至95.224，上周涨0.8%。美元指数接近上周四触及的3月29日以来高点95.520。

欧元兑美元近持平，报1.1227美元，仅略高于周四所及的3月29日以来低位1.1180。

日圆上涨，日本股市下跌。美元兑日圆跌约0.4%至109.80日圆，但距周五触及的三周高点110.59仍不远。

在如此背景下，美国在周末于日本举行的七国集团(G7)财经官员会议对日本发出新的警告，反对干预汇市。

原油期货下跌，因投资者在油价连涨第二周后锁定获利。但油价周五收低。

美国原油周一在亚洲盘初跌0.5%至每桶48.18美元。布兰特原油跌0.3%至48.59美元。

现货金小涨0.2%至每盎司1,254.60美元，因美元走软而稍稍喘息；此前连跌三日，并触及近三周低点。金价上周跌1.7%，并录得两个月来最大周线跌幅。(完)