亚股踌躇不安 因香港示威活动和中国数据令人失望

路透悉尼9月30日 - 亚洲股市周二踌躇不安，投资者纳闷中国将如何回应香港的示威活动，美元则有望创下逾一年来最大月度升幅。

周二成千上万的示威者仍然拥堵在香港街道上，继续对中国政府保持压力，使之面临25年来最严重的政治挑战之一。

这让本就忧虑中国经济状况的投资者心绪更加复杂。

汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国9月制造业采购经理人指数(PMI)终值下修至50.2，和上月终值持平。初值原本为50.5。

其中一个亮点是，新出口订单指数升至四年半高位54.5.

官方PMI数据将于周三公布，分析师预计将持稳在51.0左右。

香港恒生指数.HSI跌0.9%至三个月低位。MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS在周一大幅下挫的基础上又下滑0.5%。

中国股市受到的影响较小，可能是因为有关示威的新闻和影像在内地很难查到。

沪综指.SSEC在19个月高位附近持平，沪深300指数.CSI300亦持稳。

在日本，最新数据好坏参半，未能提供有关真实经济状况的明确线索。

数据显示，日本8月失业率下滑，零售销售反弹，但家庭支出和工业生产均大幅下降。

东证股价指数.TOPX挫跌1.3%，远离六年高点；日经指数.N225下跌1.1%。

韩国也公布8月工业生产大幅下滑3.8%，跌幅远超过预估，并创2008年全球金融危机以来最大月度降幅。韩国股市.KS11走低0.6%。

亚洲市场未能从美股获得帮助，周一美股道琼工业指数.DJI收跌0.25%，标准普尔500指数.SPX和Nasdaq指数.IXIC分别收低0.25%和0.14%。

对香港有曝险的公司股价下跌，汇丰控股(HSBA.L)跌2.3%，奢侈品公司历峰集团(Richemont)CFR.VX跌1.7%。

MSCI明晟新兴市场指数.MSCIEF亦受到巴西股市大跌的拖累。

巴西雷亚尔兑美元跌至将近六年低点，巴西股市指标Bovespa指数.BVSP录得逾三年来最大单日跌幅，之前一项调查显示，周日选举前，巴西现任总统迪尔玛·罗塞夫的支持率领先于挑战者Marina Silva。Bovespa指数下滑4.5%。

**美元气势正旺**

美元指数.DXY在四年高位附近波动，本月迄今已涨3.5%，为2013年2月以来最大升幅。

美元兑日圆JPY=在隔夜交易创下六年新高109.75日圆，最新报109.37。欧元兑美元EUR=一度逼近2012年11月录得的低位1.2661美元，之后小幅反弹到1.2684。

新西兰元为本月表现最差的主要货币之一，月内下跌将近7%。

周一数据证实了新西兰央行了干预汇市，导致新西兰元兑美元NZD=D4低见0.7708美元，之后微幅反弹至0.7766。

美元强劲令许多大宗商品承压，因为美元升值令其他货币持有者在购买美元计价商品时必须支付更高价格。

现货金XAU=下跌至每盎司1,216.70美元，距离上周低点1,206.85美元不远。

美国原油期货CLc1下跌0.23美元至每桶94.34美元，周一勉力维持小涨。布兰特原油期货LCoc1下跌0.15美元至每桶97.05美元，接近近期触及的两年低位。(完)

(编译 戴素萍/李爽/王兴亚/郑茵/陈宗琦；审校 于春红/孙茉莉/杜明霞/王兴亚)

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