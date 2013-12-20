中国股市受流动性紧张忧虑打压 日圆兑美元跌至五年低位

* 资金紧张疑虑打压中国股市下跌

* 亚太地区除日本外股指持稳，日股日经指数下滑0.5%

* 美元兑日圆触及逾五年高位

路透东京12月20日 -中国股市周五下跌，受资金紧张忧虑拖累，而亚洲其他股市则上扬，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)本周决定缩减刺激举措后投资者重新评估其政策前景。

美元兑日圆受联储决定推动上涨至逾五年高位，兑欧元和新兴货币也走强。金价在先前跌至近六个月低点后反弹。

中国股市沪深300指数.CSI300跌1.1%，触及五周低位；香港股市恒生国企指数.HSCE跌0.9%。

“流动性是个问题，”敦沛证券副总裁黄志阳说。

“即便昨晚中国央行宣布进行短期流动性操作，市场短期仍会有顾虑，因为如果市场没有听到央行官员指示的话，银行仍会处于紧缩模式。”

中国货币市场周三开始趋紧，周四央行没有向市场注资缓解资金短缺局面，资金价格大涨。

**亚股原地踏步**

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微涨0.1%。上日盘初上扬，但终场收低。

日本股市日经指数.N225下跌0.5%，受获利了结卖压拖累。日经指数周四上涨1.7%，创六年最高收位，因美联储宣布缩减买债后，日圆走贬。

日本央行周五结束两天会议，一如预期维持货币政策不变。

分析师指出，美联储缩减买债计划顺利开展，且未扰乱市场的表现，为日本央行消除一项不确定性，使日本央行有更多时间来决定明年是否需要进一步宽松货币政策。

日圆兑美元一度触及104.44日圆，为2008年10月来最低位。

欧元兑美元下滑0.1%至1.3642，触及两周低点。美元指数.DXY上涨0.1%，至两周高点80.707。

“鉴于美联储已经开始缩减进程，现在举证责任似乎转向数据层面，只有数据明显走软，才能迫使进程中止，”法国巴黎银行的分析师在报告中称。

美国11月成屋销售触及将近一年低点，上周的初请失业金人数也意外上升，给本来趋于亮丽的经济形势抹上了一丝阴影。

隔夜美股几近平收，因投资者在上日市场扬升后停手，不过道琼工业指数.DJI连续第二日收于纪录高位，标普500E-mini股指期货周五在亚洲市场微升0.1%。

**印尼卢比受挫**

资金再度外流的担忧令新兴货币承压。印尼卢比周五大跌至五年低点12,245，泰铢兑美元触及三年低位32.50，马币下跌0.3%至三个月低点3.284。

大宗商品方面，美国原油期货下滑0.2%至每桶98.82美元，回吐周四部分涨幅。上日油价上涨1%，因美国炼厂为了满足强劲的馏分油出口需求而扩大原油买需。

现货金反弹0.4%至每盎司1,195.05美元，稍早曾触及近六个月低点1,185.30美元。金价隔夜重挫2.3%，今年迄今累计跌近29%，料将创下1981年以来最大年度降幅。(完)

(编译 王翔琼；审校 张涛)

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