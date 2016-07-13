亚洲股市接近年内高位 投资者风险意愿改善

路透东京7月13日 - 亚洲股市周三距离年内高位近在咫尺，因美国经济有望稳步成长，及主要国家或推出宽松经济政策，都助燃投资者冒险意愿。英国退欧不确定性之前打击了冒险势头。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数最高涨0.4%至427.83点，略低于4月21日创下的年内高位428.22点。

日经指数.N225涨1%，澳股S&P/ASX 200指数涨0.3%，韩国综合股价指数.KS11涨0.6%。新西兰股指.NZ50基本持平，徘徊在接近周二触及的纪录高点。中国沪综指.SSEC涨0.3%。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数全面收复英国退欧公投之后的失地，创逾一个月最高水平。

“不久前关于英国退欧的问题，一切都还显得那么不确定，但如今英国将迎来新首相，相关谈判可能会更早启动。这安抚了投资者信心，”三井住友资产管理的资深分析师Masahiro Ichikawa称。

英国内政大臣特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三将接掌英国首相一职。

美国股市标准普尔500指数.SPX周二上涨0.7%至2,152.14点，刷新纪录收盘高位；纳斯达克指数.IXIC年内转为上涨。上周五强劲的非农就业数据巩固了美国经济根基稳健的观点，尽管今年开局不佳。

欧洲银行类股.FTE3X8350ECR上扬，因意大利就解决该国银行业问题更加接近与欧盟达成协议。

日本首相安倍晋三在赢得参议院选举后，下令拟定新一轮财政刺激支出方案。

安倍周二与美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克会面，引发外界猜测其刺激方案将可能借助日本央行放宽政策来融资。伯南克是“直升机撒钱”政策的支持者。

这种预期推动日圆在过去两天下跌4%。日圆兑美元最新报104.23日圆。

其它方面，英国央行周四将宣布政策决定，一些市场人士预测该行将降息。

市场还普遍预测，欧洲央行在下周四召开政策会议时将持鸽派立场。

“面对英国退欧公投后全球活动可能明显下滑的情况，预计各国政府及央行会尽全力安抚市场并提供刺激，”IG的市场分析师Angus Nicholson写道。

“这已经导致股市和工业商品出现了难以置信的反弹。当然，如果这些预期落空，这波反弹也会止步。对市场而言，最大的未知数是欧洲大陆将会发生什么。”

英镑/美元最新报1.3270，周二时大涨近2%，脱离6月底触及的31年低点1.2798，因特雷莎梅被任命为首相激励投资人回补英镑。

欧元兑美元变动不大，报1.1060。

大宗商品方面，油价走低，此前美国石油协会(API)报告显示上周美国原油库存意外增加220万桶。

布兰特原油跌0.9%至48.01美元，周二在风险信心普遍改善的带动下大涨约5%。

伦敦期锌触及13个月高点每吨2,209美元；期镍升至10个月高位10,580美元；期铝和期铜亦上涨。

亚洲市场的关注重点之一就是中国今日稍晚将公布贸易数据；周五则将公布国内生产总值(GDP)数据。(完)