亚洲股市续跌 受中国物价涨幅低于预期影响

路透东京7月9日 - 亚洲股市周三续跌至一周低点，此前中国公布6月消费者物价涨幅降温程度略大于预期，暗示当地经济持续不振。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌约0.7%，触及7月2日以来最低，脱离本周触及的三年高点。日股日经指数.N225下跌约0.4%。

中国国家统计局周三公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.3%，低于市场预期的2.4%。

中国国际经济交流中心研究员王军称，6月份CPI涨幅继续回落，与猪肉价格回落有关，一方面说明物价压力不大，为后续政策出台提供空间；另一方面也说明需求端仍然疲弱，尤其是PPI持续为负，显示产能过剩压力仍大，经济企稳的基础并不牢。

美股颓势亦延烧至亚洲市场。在美国财报季拉开序幕前，投资者态度转趋谨慎，美国主要股指下跌，标普500指数.SPX跌0.7%。

美国上周公布6月乐观就业报告，促使部分华尔街分析师预测，美国联邦储备委员会(美联储，FED)加息时间将早于先前预期。

但美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔为这种预期降温，称就业市场要达到美联储的目标还有很长一段路要走。

“与最近表达更积极立场的其他国家央行不同，美联储仍认为其当前政策路线合适，且无意改变市场预期，”BK Asset Management外汇策略部主管Kathy Lien在给客户的报告中称。

指标10年期美债US10YT=RR收益率在亚洲市场报2.573%，脱离稍早低点，但距离周二美国市场收盘价2.565%仍不远。

周三稍晚，美联储将发布最新政策会议记录，欧洲央行总裁德拉吉等官员也将讲话。

周二的德国经济数据表现不佳，增强了收益率相对较高的美国公债吸引力，因投资者有理由认为欧洲央行可能会进一步采取宽松措施来支撑欧元区经济。

德国联邦统计局周二公布的数据显示，德国5月进出口降幅均超过预期，延续了之前公布的一系列数据的疲弱表现。这暗示德国经济增长放缓。

欧元EUR=亚洲时段持稳在1.3611美元。

美元兑日圆JPY=盘中微升，但盘初曾一度触及一周新低101.44。美元兑日圆最新报101.62，上涨约0.1%，扶助推动美元指数.DXY持稳在80.185。

大宗商品方面，美国原油期货CLc1小涨约0.1%至每桶103.48美元，此前因全球供应疑虑缓解而连跌八日。

现货金XAU=盘中小幅上扬至每盎司1,320.70美元。市场静候美联储会议记录，以判断美联储的利率前景。(完)

(编译 张明钧/李爽/朱晓军；审校 艾茂林/王兴亚/许娜)

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