亚股走势困顿，欧洲央行宽松政策预期提振债市

* 亚洲股市削减稍早跌幅，但仍缺乏动能

* 欧洲央行宽松政策预期及英国央行报告，支撑全球债市

路透东京5月15日 -亚洲股市周四削减稍早跌幅，但仍低于上日所及一个月高点；同时，对欧洲央行将放宽政策的预期，压低了美国和欧洲公债的收益率。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS微跌，周三涨至4月10日以来最高。隔夜美国股市由前日的纪录高点回落，亚股也走势困顿。

市场预期欧洲央行将宽放宽币政策，推动公债价格上涨而压低收益率。

路透周三援引消息人士称，欧洲央行正在准备于6月会议上提出一套政策选项方案，其中包括调降央行所有利率，以及为刺激向中小企业贷款而设计的针对性措施。

指标美国10年期公债收益率跌至六个月低点2.525%，突破长期以来的波动区间，最新报2.548%。

德国10年期公债收益率降至一年低点1.369%，意大利10年期公债收益率创下2.901%的纪录低点。

英国10年期政府公债收益率跌至六个月低点2.578%，uom英国央行意外提出偏温和的货币政策展望，尽管该行被视为是最有可能提早升息的主要国家央行之一。

英国央行周三给外界认为其可能在一年内升息的预期心理浇了冷水，央行称英国经济复苏仍仅是初期阶段。

大和证券首席固定收益策略师Tohru Yamamoto表示，“英国央行的评论和美联储的说法像极了。失业率的确是加速下滑，但是薪资增长幅度不大。”

薪资涨幅不大意味着通胀压力低，央行可以维持极宽松的货币政策。

“因此可以说市场现在开始预期一种新常态，即(发达国家)薪资不会大幅增长。如果就连英国央行都不加息，美联储可能也不会，”Yamamoto补充称。

外汇市场方面，英镑兑美元一度跌至一个月低点1.6753，日内持稳于1.6773。对英国央行的政策预期今年迄今一直提振英镑上涨。

欧元兑美元近持平，报1.3719，距离周二所及一个月低点1.36885不远。欧洲央行总裁德拉吉上周表示准备下月放宽政策后，欧元已从两年半高位略低于1.40的水准跌2%。

日圆上涨，之前数据显示日本第一季经济创逾两年最快增速，消费者赶在4月消费税上调前支出，以及企业投资跳涨，均提振经济成长。美元兑日圆跌0.1%报101.81，稍早一度低见101.66。

“经济数据强劲往往伴随着日本央行不会进一步放宽政策的预期，因此可能出现膝跳式反应，”法国兴业银行驻东京外汇主管KyosukeSuzuki表示。

日圆上涨累及日本股市，打压日经指数.N225下跌0.9%。

今日稍晚欧元区将公布第一季GDP数据，美国的消费者物价指数(CPI)和工业生产数据也将出炉。

大宗商品市场方面，美国原油跌约0.3%，报每桶102.07美元，但仍接近隔夜触及的三周高位。原油价格周三攀升，因美国原油期货交割点库欣的原油库存减少。

现货金变动不大，报1,305.50美元，距一周高位不远，隔夜上涨近1%。(完)

(编译/审校 李春喜/张明钧/李爽/张若琪/郑茵/高琦/王翔琼/艾茂林)

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