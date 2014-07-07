亚股小幅回落 投资人聚焦企业财报

路透东京7月7日 - 由于美国市场周五休市，亚洲股市周一表现迟滞，但仍接近三年高点，因对美国经济怀抱乐观看法，而如今投资人将焦点转移至企业财报。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS接近中午时下跌0.2%，略低于周五创下的高点，且接近2011年高点，而今年至今涨幅约7%。

日股日经指数.N225变动不大，上周五收于五个半月高位。

全球股价上周反弹，MSCI明晟全球指数.MIWD00000PUS触及纪录高点。数据显示美国就业增长大幅高于预测，失业率降至近六年半低位6.1%，激励股市人气。

“美国就业数据非常强劲，证实美国经济复苏非常有力，”瑞穗资产管理的首席策略师Tsuyoshi Shimizu表示。

投资者现在观望，处于纪录高位的股价是否会随着美国等国企业公布季度财报与财测而出现调整。美国铝业(AA.N)将于周二开启美国财报季。

“人们表示，1-3月当季美国获利将表现糟糕，但最终获利将增长。我预计业绩将表现良好，”Shimizu称。

接受路透访问的分析师预计，第二季获利增长6.2%，第三季和第四季获利将恢复两位数增幅：料分别为10.9%和11.9%。

“虽然部分人士表示，美股估值正变得略微昂贵，我认为由于美国利率仍偏低，估值还有进一步上升空间，”Suzuki还称。

尽管就业市场改善，但美联储普遍预计还将维持近零利率至少一年，即便联储正在削减刺激计划。

另外，其他两家主要央行--欧洲央行和日本央行致力于刺激措施，可能在数年内持续压低成本资金。

尽管如此，在就业数据公布后，美国公债收益率跳升，其中对利率敏感的两年期收益率接近10个月高位。

两年期美债收益率US2YT=RR周一报0.528%，上周四曾升至0.532%。

“就业数据显示美国就业市场要比美联储预估更快地趋紧。失业率下降不是因为人们放弃寻找工作，而是因为劳动力人口增加。对于鹰派和鸽派而言，这都是强劲的数据，”野村证券固定收益分析师Tomoaki Shishido说。

美债收益率上扬让美元扭转了局面。

美元指数.DXY守在80.333，是一周半来的最高水平，已从上周二的两个月低点79.740回升。

欧元EUR=报1.3585美元，从上周的六周高位1.3701下滑。日圆兑美元报102.15，也脱离一周前触及的六周高点101.235。

美国原油期货CLc1几近持平在每桶104.01美元，高于上周末曾触及的低位103.67。利比亚两大出口港结束被反叛团体长达近一年的封锁之后，利比亚已加速恢复出口。

铜价CMCU3跌落上周五的四个半月高点每吨7,190美元，但仍守在该位附近，报7,115美元，这要归功于中国经济讯号越来越正面。本周稍晚中国将公布6月经济数据。(完)

(编译/审校 张明钧/张涛/许娜/王兴亚/李婷仪/龚芳/艾茂林)

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