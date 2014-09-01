亚股克服中国经济数据欠佳影响小涨 欧元跌至一年新低

路透东京9月1日 - 亚洲股市周一小幅上涨，乌克兰危机加深和中国制造业数据欠佳让投资者担忧；欧元则在本周欧洲央行政策会议召开前触及一年新低。

乌克兰总统波罗申科警告称，如果俄军继续支持亲俄叛军，乌克兰可能很快爆发“全面战争”。美国和欧洲领导人威胁俄罗斯将对之进行更多制裁。

然而美股周五上涨走势成功抵销了地缘政治疑虑及中国采购经理人调查结果。美股周五收高，周一将逢劳工节休市。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数摆脱稍早颓势上涨0.3%，回探周四触及的六年半高点。

日本股市日经指数.N225上涨约0.3%，收复8月下跌1.3%的部分失土。

周一公布的中国8月官方采购经理人指数(PMI)从27个月高点回落至51.1，略低于市场预估，且增添中国经济逐渐疲软的迹象。不过该指数目前仍处于今年内第二高位。

汇丰(HSBC)8月中国制造业PMI终值为50.2，略低于初值50.3。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为51.7。

汇丰银行分析师屈宏斌表示，“今年下半年，经济增长仍面临很大下行风险，为进一步放松政策提供了理由。”

但上周五美国股市涨势给市场带来支撑。标普500指数.SPX创收盘新高，第三次收盘突破2,000点。道琼工业指数.DJI涨3.2%，标普500指数涨3.8%，Nasdaq指数.IXIC涨4.8%。

亚洲交易时段，美元指数.DXY小涨0.1%左右，至82.792，距离上周五触及的13个月高点82.773不远。

Brown Brothers Harriman全球外汇策略主管Marc Chandler表示，“受实际和预期中经济表现与货币政策轨迹的分歧推动，人们长期以来预期的美元反弹已经启动。”

Chandler说，“期货市场头寸安排表明，投机者已积累了大量美元头寸。这也得到了非正式证据的验证。”

根据商品期货交易委员会(CFTC)上周五的数据，投机客连续第二周增持美元多仓，至两年多最高水平。截止8月26日当周，美元净多仓增至329.2亿美元。

美元兑日圆JPY=微升至104.19，朝上周所及七个月高点104.49回升。

同时，欧元EUR=小跌约0.1%至1.3122美元，触及2013年9月初以来低点，周五纽约尾盘报1.3140左右。欧洲央行周四将举行会议。

周五数据显示，欧元区8月通胀降至五年新低0.3%，远低于欧洲央行所称的“危险地带”1.0%。

包括野村分析师在内的部分分析师甚至认为，欧洲央行将再降全部关键利率10个基点，存款利率可能进一步降至负0.20%。

上周四的路透调查显示，欧洲央行明年3月前透过购买公债实施量化宽松政策的机率为40%。

日本央行本周也将开会，但料暂时维持货币政策不变，尽管上周出炉了一系列疲软经济数据。

日本7月家庭支出降幅超过预期，工业生产继6月骤降之后也仍表现暗淡，表明疲软的出口以及4月消费税上调对经济造成的拖累可能会比预期的时间更长。

但周一早上公布的数据显示，第二季资本支出较上年同期增长3.0%，企业投资呈温和复苏。但按季则下滑，暗示国内生产总值(GDP)修正值数据可能将确认，经济创下2011年3月地震以来最大降幅。

“日本经济复苏似乎比原先预期更弱。消费下滑程度超过预期，”住友生命保险股市投资主管Hiroshi Ono称。

英国、加拿大及澳洲本周将召开货币政策会议，周二由澳洲央行打头阵。

一般预期澳洲央行将维持指标利率2.5%不变，为连续第13次按兵不动。

大宗商品方面，现货钯金XPD=上涨约0.5%，至每盎司904.47美元，接近周五触及的13年半高位。现货金XAU=跌约0.1%，至1,286.19美元，上周周线小涨。

美国原油期货CLc1下跌约0.2%，至每桶95.79美元，8月月线收低。(完)

(编译 白云/张明钧/王颖/朱晓/蔡美珍；审校 王兴亚/徐文焰/张若琪/于春红)

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