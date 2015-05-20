（更正）亚股下滑 但日本GDP数据优于预期提振日经指数上扬

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(调整译文第九段顺序，以厘清欧元下跌及跌势整理时间)
路透东京5月20日 - 亚洲股市周三下跌，昨日美股涨跌互见，不过日本经济增长情况比预期要好，提振日股日经指数涨至近一个月高位。
欧元依然承压，因为市场预期欧洲央行可能会加大购债刺激措施的力度。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌约0.1%。
但日股日经指数.N225涨约0.8%，接近上月末所及高位。股市开盘前日本公布数据显示，日本1-3月当季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.4%，高于路透调查预估的增长1.5%，并创一年来最快增速。
整体GDP数据激励投资者，不过一些人警告称，详细数据并未表明经济持续复苏。
“整体数据表现不错，但如果仔细看就会发现有一些弱点，”三菱UFJ摩根士丹利证券的资深投资策略师藤户则弘称，并指出库存增加的同时，企业投资增长不及预期。
美国股市周二涨跌互现，道琼工业指数.DJI小升，收于纪录新高；而Nasdaq指数.IXIC和标准普尔500指数.SPX微幅收低，不过标普500指数盘中触及纪录高位。
数据显示， 美国4月房屋开工跳升至近七年半最高，建筑许可急增。该数据加大对美国经济经历第一季疲弱后有望重拾成长动能的预期，但同时再度引发对美国联邦储备委员会(美联储/FED)会在今年稍晚升息的担忧。
欧元兑美元上日大跌逾1%后整理跌势，此前欧洲央行执委科尔称，欧洲央行将在5、6月份也可能在9月份略微扩大资产购买规模。
欧元兑美元报1.1146，当日略微下跌。
“欧元受到一些头寸调整的影响，但我认为目前这不是左右欧元走势的总推动力。我认为投资者只是退场，等尘埃落定后再采取下步行动，”道富银行驻东京的外汇负责人Bart Wakabayashi说。
美元兑日圆小幅升至120.82日圆，受美国周二公布的亮丽经济数据提振。之前公布的一系列美国经济数据均表现疲软。
但好于预期的日本国内生产总值(GDP)数据给日圆提供了一定支撑，因该数据降低了日本央行很快采取进一步宽松措施的可能性。该央行可能会在周五结束的政策会议上决定按兵不动。
原油期货收复隔夜的部分失地，隔夜曾大跌超过3%，受美元走强拖累。
布兰特原油上涨1%左右至每桶64.63美元，美国原油也上涨约1%至每桶58.56美元，二者周二均下跌超过2美元。(完)
(编译 白云/李爽/刘秀红/汪红英；审校 徐文焰/于春红/杜明霞)
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