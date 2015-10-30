亚股微跌 投资者对美联储政策前景感到不安

路透东京10月30日 - 亚洲股市周五下跌，本周料将录得跌幅，全球经济增长下滑已经令投资者忧心，他们还担忧美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年可能升息。

昨晚公布的数据显示，美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率为增长1.5%，远低于前季的3.9%增幅，但略低于预估的增长1.6%。不过稳健的内需可能鼓励美联储在12月升息。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持政策不变，为12月15-16日会议进行2006年以来首次升息敞开大门。

此时正值全球经济放缓相关担忧加剧，尤其中国经济放缓的迹象在近几个月加剧全球市场波动。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.1%，本周料跌2.5%，但10月涨逾7%。

尽管中国和香港市场整体下跌，但婴儿用品类股上涨，因中国中共五中全会决定全面放开二胎政策。

隔夜美股下跌，但本月仍有望创四年来最大月度增幅。

日股日经指数.N225今日早盘下跌0.2%，本周或升0.4%，月涨幅或高达8.7%。投资者静候日本央行今日稍晚的政策会议结果，以及央行公布最新经济和通胀预估。

瑞士信贷股票投资经理Stefan Worrall表示，大家都在等待日本央行会议，早盘市场充满期待。

了解央行想法的消息人士表示，鉴于金融市场保持平稳，也没有明显迹象表明海外不利因素破坏了企业信心，日本央行也许会下调乐观的通胀率预估，但可能将维持货币政策不变。

日本市场开盘前出炉的数据凸显出，日本央行距离其目标还有很长的路要走。日本9月核心消费者物价指数较上年同期下滑0.1%，为连续第二个月下滑。

另有数据显示，9月家庭支出意外下降，但就业市场趋紧，表明未来几个月薪资可能上升。

美元兑日圆跌约0.2%至120.92日圆，但本月至今上涨约0.9%，因美日货币政策预期出现分歧。

欧元走势类似，兑美元几近持平于1.0978，但本月下跌约1.7%。欧洲央行总裁德拉吉的立场意外温和，暗示12月可能进一步放宽货币政策。

原油期货价格下跌，因美国经济数据好坏不一，加深油市供应过剩的忧虑，并且投资者对油价反弹进行获利了结，不过油价经历一周震荡后仍有望录得周线涨幅。

美国原油期货下跌0.5%至每桶45.86美元，但本周迄今上涨近3%，月线迄今上涨1.6%。布兰特原油期货下滑约0.2%至每桶48.72美元，本周迄今涨幅为1.5%，月线涨幅是0.7%。（完）