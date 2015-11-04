焦点：低估值及中国忧虑消退下 亚洲股市重获外资青睐

图为新加坡中央商业区一景。 REUTERS/Edgar Su/Files

路透新加坡11月4日 - 亚洲股市暴跌过后，受低估值、汇率贬值和出口市场改善的吸引，全球资金开始重新回流到该市场。

今年稍早逃离亚洲股市的投资者现在更加相信，中国经济将避免硬着陆，同时欧洲和日本央行维持宽松货币政策，支持全球经济增长回升。

在亚洲市场带领下，新兴市场显示出复苏的初步迹象，10月的三周里外资流入加快。根据瑞信数据，外资还买入27亿美元亚洲股票(不包括中国和马来西亚)，此前四个月则为卖出230亿美元。

“这更多是因为人们看到的负面消息减少，而不是因为人气趋于正面。但事情往往是这样开始的，”Old Mutual Global Investors旗下亚洲股票主管Josh Crabb称，“如果这股趋势得以延续，人气便会由没那么负面变得正面。但这不会是一帆风顺的。”

由于中国股市10月涨速为亚洲主要市场之最，投资者转投中国上市交易基金(ETF)怀抱，这些资金在过去三周的外资流入中占了很大一部分。

中国股市今年夏季上演“大屠杀”后仍在慢慢恢复元气，但最糟糕的情况可能已经过去。瑞士信贷亚太首席投资官John William Huia Woods在报告中称，经济增长或已在第三季触底。

投资者亦重返韩国和台湾，这些地区的估值仍徘徊在2008年低点附近；印度则凭藉自身经济增长前景，获得投资者青睐。

纽约PineBridge新兴市场股票投资组合经理Andrew Jones说道：“近期对新兴市场和亚洲的兴趣已开始增加，可能源于中国经济数据显露出一些稳定迹象。”

不过据瑞士信贷数据，外资10月仍继续出脱印尼和菲律宾股票。而截至9月底的五个月，马来西亚股市亦是净卖出。

2016年马来西亚和印尼企业料会倍受本币走软和大宗商品价格下滑打压。

对美国联邦储备委员会(美联储/FED)12月升息的预期，可能重燃风险资产压力，不过亚洲仰赖出口的经济体应会自美国经济走强中获益。

**资金恢复流入**

根据花旗，截至10月14日止当周，亚洲交易所上市基金(ETF)有10亿美元资金流入，而欧洲、中东及非洲有5,000万美元资金进驻，拉丁美洲则流入1,400万美元。亚洲在最后两周又有约10亿美元资金挹注。

市场担忧中国经济放缓，且市况动荡，导致MSCI明晟新兴市场亚洲指数.MIMS00000PUS于4-8月间暴跌28%，但指数自此已反弹12%。

DataStream数据显示，截至9月30日，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS净值比为1.305倍，为全球金融危机以来便宜的水准。

坦伯顿新兴市场基金及柏瑞环球新兴市场精选股票基金等投资者，均选择性地增加亚洲持股比重。

瑞士信贷财富管理部门10月时将亚洲新兴市场上调至“表现优于大盘”。该行并将韩国调高至“加码”，主因估值便宜，且各产业股票收益均告上扬。

韩国综合股价指数(KOSPI).KS11净值比为1.25倍，在主要亚洲新兴股市中最便宜。PineBridge的Jones表示，大宗商品进口价格较低，以及部份企业将因中国消费增长而获益，都对韩国有利。

PineBridge的亚洲权重上升，主要在于9月将韩国配比由6月的13.1%调升至17.7%。

至9月30日止，坦伯顿基金的亚洲权重也上升至将近57%，6月时为52%。主要增加对印度、台湾与韩国的曝险。

根据富兰克林坦伯顿，印度增长料将强于中国与美国。目前印度股市股价净值比为3.1倍。

“经过艰困的一年后，亚洲看起来相对较欧美便宜，”新加坡安本资产管理董事总经理Hugh Young在报告中表示。

“这个区域在每一次‘危机’过后，就会出现一段长时间的成长期。亚洲的前景并未消退。”

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(完)