亚洲股市走势迟滞 关注企业财报

路透悉尼7月8日 - 亚洲股市周二走势迟滞，因在企业财报季前美国股市转趋审慎，而三星电子公布的财报远逊于预期。

而在指数近期屡创纪录或多年新高后，投资人转为审慎也是情有可原。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS在淡静交投中略跌。该指数短暂触及三年高位502.00点，但未达到位于2011年高点512.12点的强劲阻力位。

三星电子称，其4-6月当季营业获利或下滑24.5%至7.2万亿韩元(71.2亿美元)，低于路透调查38位分析师预估均值8.3万亿韩元。

但该股仍取得0.6%的涨幅，或许因为过去一个月多数时候其股价都呈下跌趋势，市场消化了对其疲弱业绩的预期。

日经指数.N225追随美股跌势，下跌0.5%，因此上周所及六个月高点失守。

道琼工业指数.DJI周一跌0.3%，标普500指数.SPX下滑0.4%，Nasdaq指数.IXIC跌0.8%。

与经济增长休戚相关的景气循环类股票是盘中表现最弱的类股之一。标普工业股指数.SPLRCI下跌0.7%。

美股上周创下一连串纪录。在6月强劲的就业报告出炉后，道琼工业指数首度站上17,000点，而标准普尔500指数也创下收盘纪录高位。

美国铝业(Alcoa)(AA.N)周二稍晚将掀开季报发布大幕，下周料有数十家大公司发布财报，包括很多道指成分股。

汤森路透数据显示，季度获利料增长6.2%，但投资者预期获利增长仅有些微可能在近三年来首次重返两位数增幅。

市场还审慎静候周三出炉的美国联邦储备委员会(美联储/FED)会议记录。投资者将从中寻找政策委员会可能考虑升息时点的线索。

在乐观的6月就业报告出炉之后，部分分析师已预期升息时间将提前，但大多数预期的升息时点距离现在还有整整一年的时间，因此美债投资人目前尚可高枕无忧。

10年期美国公债收益率US10YT=RR重回2.6170%，上周四大涨至2.69%的涨幅全数回吐。

美债收益率缺乏持续上涨的动力，损及了美元的涨势。美元兑日圆JPY=从102.21高点跌回101.77；美元指数.DXY报80.228，脱离80.359的一周半高位。

这扶助欧元EUR=重新站上1.3600美元，此前德国公布工业生产意外大降1.8%后，欧元曾跌至1.3576美元低点。

亚洲周二无重大数据出炉，但美国财政部长杰克卢等中美高层官员7月9-10日将在北京举行年度会谈。

中国财政部副部长朱光耀周二表示，会中将讨论人民币汇价及美国货币政策的影响。

在商品市场方面，金价持稳于每盎司1,317.60美元，过去两周均在1,305.90-1,332.10美元间狭幅波动。

油价延续近期跌势，因伊拉克及乌克兰情势迄今未严重影响原油运送。布兰特原油LCOc1跌0.16美元，至每桶110.08美元；美国原油CLc1则跌0.10美元至103.43美元。(完)

(编译 王冠中/李爽/朱晓军/李婷仪/龚芳; 审校 张荻/孙茉莉/张若琪/许娜)

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