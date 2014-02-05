亚股下滑 市场紧张情绪难以消除

* 尽管企业获利正面，日经指数依然由升转跌

* 日圆和公债受投资者追捧，再度上涨

* 美国股市持稳，但股指期货飘红

路透悉尼2月5日 - 亚洲股市周三未能守住涨幅，因日本市场表现迟疑不定，再度引发投资者对日圆和高评级债券的需求。

经纪商警告称，人气依旧脆弱，若周五的非农就业报告疲弱，市场将再度步入空头走势。

ADP民间就业报告定于周三稍晚出炉，若有任何让人失望的地方，都会被投资者视为利空。

这种情势很明显造成了不好的影响，日本股市日经指数.N225先涨后跌，然后再度反弹并上涨1.1%至14,163点。该指数甚至未曾去测试200日移动均线切入位14,425点的阻力位，同时周一收盘价和周二开盘价之间仍有一个巨大的缺口需要回补。

日经指数今年以来已下跌14%，而去年为大涨50%。

由于部分重要企业此前公布亮丽财报，日股挫跌让人更加感到失望。Panasonic(6752.T)股价跳涨17%，此前其公布季度获利增长超过两倍；丰田汽车(7203.T)上涨5%，此前该公司将年度获利预估上调至创纪录水准。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS下跌0.3%，韩股综合股价指数.KS11可能仅能勉力上涨0.4%。

美股方面，道琼工业指数.DJI周二收涨0.47%，标准普尔500指数.DJI收升0.76%。但美国股指期货周三走低，标准普尔500 E-mini期货跌0.3%。

日股日经指数反弹乏力，促使投资者再度买进避险货币日圆，美元兑日圆因而自早盘高位101.77回落至101.46。

欧元兑美元略微下滑，报1.3510美元，市场仍然臆测通缩威胁或许推动欧洲央行在周四会议上放宽政策。

澳元在外汇市场波动较大。澳元上涨，因周二该国央行排除了进一步降息的可能性，称房地产市场和消费回暖，而且通胀高于预期。

澳元报0.8890美元，此前在隔夜市场大涨2%。澳元兑欧元和日圆也劲升，因投机客被迫在繁忙市况中削减空头部位。

新西兰元兑美元也获得助力，因该国就业数据显示去年第四季就业强劲增长，进一步增加了升息的机率。

投资人承担风险意愿低落，助长对美国公债的买需，美国10年期公债收益率(殖利率)跌至2.61%，距离日前触及的三个月低位2.57%不远。

现货金并未得到多少提振，仍在每盎司1,252.89美元低档徘徊。

大宗商品方面，美国乾燥天气及作物条件下滑，拉抬小麦行情，豆粕及玉米则仍有旺盛需求。

谷物及天然气全面上扬，协助汤森路透/CoreCommodity指数.TRJCRB上涨1%，为近一个月来最大单日涨幅。

美国原油期货走高，因市场预期由于一主要管道启用，一重要交割地的库存水位将有所降低。美国3月原油期货上涨0.44美元，至每桶97.63美元，布兰特原油期货上涨0.22美元，至106.00美元。(完)

(编译 洪曦/侯向明/许娜/朱晓军/蔡美珍；审校 高琦/田建华/张明钧/李春喜/张若琪)

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